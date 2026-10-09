3Cat continua immers en una transformació digital que, a patir d’avui mateix, fa un nou salt. La presidenta de la Corporació, Rosa Romà, ha explicat aquest matí en què consisteix la nova estratègia que han implementat per impulsar els seus continguts, ara, a través de Youtube. Aquesta plataforma és la més utilitzada arreu del món i també té una incidència altíssima a les llars catalanes, amb un abast mensual superior al 78% entre els més joves. Era “indispensable” que l’oferta de la televisió pública es pogués consultar a través d’aquesta finestra i, de fet, això ja es podia fer des de fa 20 anys. Què canviarà ara? La creació d’una nova arquitectura per endreçar aquests continguts en una vintena de canals temàtics que aniran veient la llum progressivament fins a finals del 2017.
El català és pràcticament inexistent a Youtube i, amb aquesta aliança, agafen el compromís de farcir-la de contingut en la nostra llengua: “No podem tenir presència només en les nostres finestres pròpies, hem de competir a la mateixa alçada dels continguts d’altres grans grups perquè el català estigui més present. Ens cal una gran aliança entre les plataformes, els mitjans i els reguladors per garantir la preeminència dels continguts dels mitjans públics”. La idea, al final, parteix de l’objectiu de construir comunitats digitals al voltant d’interessos compartits i la necessitat de connectar amb audiències diverses.
En aquesta línia també s’ha pronunciat Cristina Villà, directora d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3Cat: “Oferirem continguts molt diversos perquè la gent, a Youtube, volen aprendre, aprofundir en un tema, entretenir-se… Hi ha interès per trobar-hi continguts en català i nosaltres volem connectar amb els interessos de la ciutadania“. Des de 3Cat anuncien l’ampliació d’aquesta oferta i la creació de continguts nadius pensats exclusivament per a Youtube, amb els codis, el llenguatge i els creadors de continguts que ja hi tenen presència. No serà només un repositori més de clips de programes de TV3, sinó que també hi afegiran vídeos propis per a aquesta plataforma.
Es redistribuirà l’oferta en canals temàtics i es crearan productes nous que barrejaran els formats curts i d’altres de grans sèries de continguts: “No repetirem els grans temes que sempre hem cobert, sinó que també apostarem per la informació o l’educació. Seleccionarem el millor de la casa i també recuperarem un arxiu antic que tenen un nínxol de consum per donar-los una segona vida”, assegura Judith de Argila, directora de desenvolupament d’audiències digitals de 3Cat. I tot, de la mà de joves creadors que ja tenen experiència i bons resultats a aquesta plataforma com són Berta Aroca o Carles Tamayo.
Aquests seran els nous canals que crearà 3Cat a Youtube
Aquesta mateixa setmana, 3Cat ha estrenat cinc canals nous: 3CatFicció, 3CatHumor, 3CatEsports, 3CatInfo i EvaExtra. El principal de 3Cat l’enfocaran a l’entreteniment pur i dur, amb alguns vídeos relacionats amb els programes més exitosos com La travessa o Eufòria perquè els usuaris de Youtube puguin descobrir com treballen darrere de càmeres, per exemple. En el canal de ficció, pel que avancen, la idea és publicar-hi contingut fan amb tràilers de totes les sèries que estrenin i vídeos de “24 hores amb…” per respondre a la curiositat dels teleespectadors. I per què la creació d’un altre espai d’EVA? Cal recordar que aquesta plataforma era l’enfocada a la gent jove, la que ara tindrà un segon espai per poder arribar a gent potser d’encara menys edat i amb interessos diferents als que poden trobar a aquesta primera idea.
Segurament l’oferta més ambiciosa és la del canal específic d’Esports, on volen crear tertúlies esportives i una programació específica amb creadors de contingut que parlin de futbol en català perquè aquest contingut costa, i molt, de trobar. Altres idees que sorgiran d’aquí a finals d’any? Canals de cuina, documentals o territori.
L’acte ha acabat amb una intervenció de Vicky Cazalla, la responsable d’aliances estratègiques de mitjans a Youtube a Espanya i Portugal. Des de la plataforma externa aplaudeixen l’aposta “valent, decidida i estratègica” que inicia 3Cat cap al futur: “Volem ser la vostra caixa de ressonància ara que teniu clar que la televisió pública liderarà el futur digital més enllà de la pantalla”. S’ha arribat a una tercera edat de la televisió, on les televisions públiques europees amplien les seves finestres de distribució. De fet, la BBC o la cadena nacional francesa ja tenen presència a Youtube. Una estratègica que demostra, una vegada més, l’ambició de 3Cat per col·locar-se a l’avantguarda de les grans corporacions internacionals.