TV3 s’havia quedat òrfena de programes aquest dimecres a la nit amb el final de Joc de cartes estiu. El substitut de Marc Ribas? Doncs ni més ni menys que Àngel Llàcer, que agafa el relleu amb la segona temporada de Soc i seré que s’estrenarà aquesta nit a partir de les 22 hores. Amb 100 concursants i 50.000 € en joc, només una persona pot guanyar aquesta batalla… qui sàpiga més de Catalunya. En el vídeo promocional, ens avancen unes quantes pistes. Hi haurà proves noves, corredisses a munt i avall, havaneres, expulsions i també convidats famosos com la Nina, el Ramon Pellicer, l’Àlex Casanovas, la Sofia Janer i Raül Balam o la Mari Pau Huguet.
Aquesta vegada, el premi dependrà dels concursants que s’hauran d’esforçar de valent perquè podran guanyar recompenses com la immunitat. La gent començarà a jugar i hi haurà aliances -i traïcions- inesperades. Alguns dels reptes que hauran de superar, pel que ens avancen des de la cadena, tindran a veure amb àmbits tan diversos com la llengua -amb una prova molt difícil de pronoms febles-, la història o la cuina. Hauran de demostrar que saben cuinar un plat tan típic com uns bons calçots, que entenen de teatre, que saben cantar havaneres i també fer ball de bastons. La geografia tindrà un pes important, una altra vegada, en un programa en el que diuen que han passat “moltes i moltes coses“.
Primeres imatges de la nova temporada de Soc i seré
Els músics Laura Andrés i l’Arnau Vilà arribaran a Soc i seré trepitjant fort, a més a més, ja que els han posat al capdavant d’una prova musical nova de la que no volen donar massa detalls per no fer spòilers. Serà sobre hip-hop? “Potser sí, que l’Arnar n’és especialista… i és un estil musical catalaníssim”, diuen entre riures. Sigui com sigui, afirmen que tindran una missió molt important perquè hauran de triar quin concursant passa la prova i quin ha d’abandonar el concurs: “Serà una prova eliminatòria”. Veurem l’Àngel Llàcer ballar, els concursants disfressats, corrents a proves contrarellotge, acceptant reptes complicats… i tot, per demostrar que no hi ha ningú que entengui més de Catalunya que ells.
Àngel Llàcer i Júlia Bonjoch van triomfar en la primera temporada del programa, que va obtenir un 13,9% de share en la seva estrena del maig de l’any passat. Aquell dia van ser líders, segurament gràcies a la curiositat de saber com seria el format, però van aconseguir mantenir l’interès perquè l’audiència mitjana va estar al voltant del 14% o el 15% de quota de pantalla. En el balanç del mes de juny, de fet, 3Cat va aplaudir que l’últim episodi hagués acumulat més de 542.000 teleespectadors de mitjana.
Ara, confien que aquesta segona entrega torni a cridar l’atenció de la gent de casa i que obtinguin bons resultats aquesta nit i, també, en els dies posteriors gràcies a les visualitzacions que es fan a través de la plataforma digital.