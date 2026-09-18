TV3 estrenarà, aquest dissabte, un programa nou que posa la pagesia i l’agricultura al centre. Elisabet Cortiles serà la presentadora de Gent de primera, en el que els catalans que treballen a l’agricultura, la ramaderia i la pesca seran els protagonistes. La idea? Que aquest aporti una mirada “humana i transformadora” al sector primari català mentre recorren el país per descobrir qui hi ha darrere dels productes que mengem. L’espai l’han creat com a programa setmanal de reportatges que s’emetrà els dissabtes a les 14 hores, tot just abans del TN Migdia.
Gent de primera visitarà diferents parts del territori català per descobrir persones anònimes que impulsen nous projectes, preserven tradicions, afavoreixen el relleu generacional i construeixen el futur des de l’arrel: “Les seves històries permetran conèixer una Catalunya diversa, emprenedora i, sovint, desconeguda”, ens avancen des de La Bombilla Media, la productora al darrere d’aquest projecte. Han trobat persones que expliquen el país des de la proximitat, que posen en valor la seva diversitat i, tot, donant veu als protagonistes de les transformacions que ja dibuixen la Catalunya del futur.
La prevenció dels incendis, protagonista del primer programa
Després d’un estiu marcat pels incendis, el primer programa mostrarà que prevenir el foc no és només una feina dels dies d’emergència. Pastors, ramats, pagesos i apicultors actuen sobre el territori molt abans que apareguin les flames, de fet. Al Paratge Natural de l’Albera, en l’estrena els acompanyarà Marta Carola, pastora de la finca de Baussitges, que té cura d’un ramat de més de 300 vaques molt especials perquè es tracta de l’últim ramat que es conserva d’una raça en perill d’extinció.
La seva feina permet preservar aquesta raça autòctona i, alhora, gestionar els boscos d’una zona amb un risc d’incendi elevat. Explicaran que aquestes vaques porten collarets GPS que, en coordinació amb els Bombers, permeten guiar el ramat cap als espais on cal reduir la vegetació a través de la pastura.
Cada setmana, Elisabet Cortiles i un equip de reporters posaran el focus en persones que treballen la terra, tenen cura del bestiar o surten a la mar. Jon Garcia, Maria Bouabdellah, Cesc Sarri, Aleix Manzano, Laura Cugat, Aida Fita i Carla Rubio es desplaçaran arreu de Catalunya per conèixer els protagonistes i explicar les seves històries des dels mateixos escenaris on tenen lloc.