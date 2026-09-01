TV3 ha tornat a situar-se al capdavant de les audiències durant el mes d’agost, així que no hi ha hagut sorpresa. La cadena pública catalana ha tancat el mes amb un 12,6% de quota, a 2,8 punts de distància de La 1, que ocupa la segona posició. De fet, han liderat tant el day time (12,5% de share) com el prime time (15,5%) i ha estat líder tots els dies del mes. Entre els continguts que han contribuït especialment a aquests bons resultats, per exemple, hi ha la cobertura informativa de l’eclipsi del passat dia 12 i el trofeu Joan Gamper.
Però les bones notícies no es limiten a la televisió convencional, ja que la plataforma 3Cat i la resta d’entorn digital han fregat els 24 milions de reproduccions i això suposa el millor resultat en un mes d’agost des que es va estrenar. Un dels grans protagonistes del consum digital? El futbol, amb més de 660.000 dispositius únics. Precisament, des de la cadena ens confirmen que el Gamper femení i el masculí han fet rècord d’audiència tant a TV3 com a la plataforma 3Cat.
El Gamper, entre els grans èxits de l’agost
TV3 ha aconseguit situar 16 programes al rànquing dels 20 més vistos del mes. Entre els continguts més destacats hi ha el torneig del Gamper, tant en categoria femenina com masculina, la pretemporada del Barça i la cobertura especial de l’eclipsi. El partit que enfrontava el Barça i l’Al-Ahly va obtenir un espectacular 42,3% de quota i més d’un milió d’audiència acumulada. El partit masculí ha fet història a la plataforma 3Cat, si ens fixem que aquesta ha estat l’emissió en directe més vista des de l’estrena de la plataforma 3Cat. En total, s’hi van connectar prop de 250.000 dispositius únics, el doble que en l’edició del 2025 del Gamper.
I les noies del Barça també ho van petar amb un 26,1% de quota de pantalla i més de 600.000 espectadors d’audiència acumulada. De fet, es tracta del trofeu Gamper femení més vist a TV3 des de la primera edició en el 2021.
L’eclipsi també arrasa a TV3 i a les xarxes
L’altra gran aposta de TV3 durant l’agost ha estat la cobertura especial de l’eclipsi. L’eclipsi de la teva vida, el programa especial de seguiment del fenomen presentat per Lídia Heredia, va aconseguir un 21,4% i més de 835.000 d’espectadors d’audiència acumulada. En total, la cobertura especial va superar el milió d’espectadors i va assolir un resultat increïble amb el minut més vist del dia, just coincidit amb l’eclipsi total, amb un 43,6% de quota que poques vegades es veu avui dia.
L’especial també es va situar entre les emissions més vistes de la història de la plataforma 3Cat, sense comptar el futbol. Només el superen l’especial del debat d’investidura i la tornada de Puigdemont el 2024.
Els informatius i els programes d’entreteniment, també al capdavant
Els telenotícies també han contribuït als bons resultats de TV3 durant l’agost, és clar. Totes les edicions han millorat la quota i destaca especialment el TN vespre, que ha registrat un 25,3% de mitjana.
I pel que fa als continguts d’entreteniment, un dels grans protagonistes ha estat Vinagreta, que ha liderat la seva franja i ha doblat la competència en els 4 capítols emesos amb més de 700.000 espectadors. El programa destaca especialment entre el públic de 13-24 anys, pel que ens diuen, on ha aconseguit una quota mitjana del 23,7%. El primer capítol, de fet, es va estrenar amb un 49,6% en aquest target.
I, com no podia ser d’una altra manera, Joc de cartes estiu també ha deixat una de les grans dades de l’agost. El programa ha aconseguit el seu millor resultat del mes amb el capítol que buscava el millor restaurant a primera línia de mar de Badalona, ja que va registrar un 25,6% de quota, que va triplicar gairebé la competència i va convertir-se en el seu tercer millor resultat històric.