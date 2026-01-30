3Cat es prepara per a l’arribada de nous programes i sèries aquesta temporada. Aquest setembre és un mes de novetats després de les vacances d’estiu. El punt de partida d’una nova temporada que arriba carregada de projectes d’allò més interessants, entre les quals destaquen els capítols de Vinagreta, un remake de la sèrie Vinagre després de disset anys des que es van estrenar amb només 14 capítols que van ser un èxit total.
Era l’any 2008 quan TV3 va apostar pels personatges més esbojarrats i surrealistes creats per Bruno Oro i Clara Segura. L’Eli, la Yeni, el Jacobo, el Larry el vigilant del Zoo o el Yeral el professor de gimnàs tornaran aquest pròxim 23 de setembre i des de 3Cat dues de les protagonistes han anat escalfant motors.
L’Eli i la Yeni se sotmeten al test del supermercat
Si hi ha dos personatges de Vinagre que no podien faltar a Vinagreta aquests són l’Eli i la Yeni. Les dues caixeres més esbojarrades i desvergonyides tornaran aviat a 3Cat i per anar preparant els fans de la sèrie han compartit el que elles consideren el test del supermercat. Ja van demostrar fa més de deu anys que eren les reines de l’establiment, però hauran canviat després d’una dècada?
📢 Atenció, atenció, estimat client/clienta/clienti: "Vinagreta" arriba el 23 de setembre 🍆 L'oferta serà vàlida fins sempre més a la plataforma 3Cat!#Vinagreta3Cat pic.twitter.com/VUMKRopRT9— 3Cat (@som3cat) September 16, 2025
Tots dos actors s’han tornat a posar dins la pell d’aquestes dues dones despreocupades i estrafolàries. Des de les xarxes de 3Cat les han sotmès a un test en el qual l’Eli n’és experta, sobretot “pel que fa a tests d’alcoholèmia i embarassos”. Què és un llenguado? A simple vista sembla una pregunta fàcil, però per a aquests personatges les respostes sempre van més enllà. “Llenguado li’n diem al Ruben perquè quan et morreja et fica la llengua fins a la tràquea“, explica la Yeni, el paper interpretat per Bruno Oro.
Què és el quefir? I un litxi?
Les preguntes sobre productes no s’acaben aquí. Per exemple que és el quefir? Segons l’Eli són aquelles persones que treuen foc per la boca -el que seria un faquir-. Pel que fa a les fruites exòtiques tampoc ho tenen clar. Quan els hi pregunten per un litxi la seva resposta és pensar malament i dir que són “guarreries“.
Les preguntes del test no s’acaben, com per exemple que és un xoriç o una albergínia, la verdura que reconeixen per ser “aquella cosa llarga i lila del WhatsApp”. Elles es queden tan contentes creient que han aprovat amb nota. Sigui com sigui, és evident que estan preparats per delectar els fans de la sèrie amb aquest retorn renovat i la fusió d’antics i nous personatges.