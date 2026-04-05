Bruno Oro ha estat el convidat estrella del programa que presenta la Nina a la 2 Cat. L’actor i humorista català ha visitat el club de jazz Gran Tonino, on ha delectat els teleespectadors amb un viatge sonor molt curiós per descobrir quines han estat les cançons que han marcat una vida que l’ha portat des de Cadaqués fins a Nàpols.
En aquesta conversa, els fans han pogut descobrir la seva passió per les arrels napolitanes amb l’emoció de Caruso o repassar la seva joventut a Londres escoltant The Cure i Kate Bush. Una sorpresa? Que confessi que vol que al seu funeral soni el Sex Machine de James Brown. Aquest ha estat un programa ple de contrastos en què ha acabat traient a la llum anècdotes molt divertides de la seva vida privada. Per exemple? On i quan va fer-se el primer petó.
El primer petó de Bruno Oro, al seu primer amor en un concert d’Elton John
Bruno Oro recorda perfectament que tenia 15 anys que va fer el seu primer petó, amb el seu gran primer amor com a afortunada: “El meu primer petó va ser el 9 de juny de 1993 al Palau Sant Jordi mentre escoltava Don’t let the sun go down on me d’Elton John”. Anava a l’escola amb l’Estela, a qui considera el primer amor que va tenir: “Recordo que ella era al meu costat i pensar que era el moment del primer petó. Em vaig preguntar si seria allà i ho esperava perquè, si no, creia que ja no em llançaria”.
Han passat molts anys, però encara recorda “el gust” i ho recorda “tot” d’aquell moment. “Ara amb 15 anys ja han fet totes les postures del Kamasutra”, destaca entre riures, però en la seva època eren molt més innocents.
L’icònic actor del Polònia i del Vinagreta, entre tanta altres produccions de TV3, reconeix que mai no ha explicat aquesta història a televisió. Ara ho fa i d’una manera molt tendra que pot donar ales a alguns teleespectadors a recordar-ne el seu, un moment vitals d’aquells que no s’obliden. Ha estat curiós que molts dels teleespectadors que veuen el programa de la Nina han aplaudit, a través de les xarxes socials, que aquesta ha estat la millor entrevista que han emès fins ara. A ell l’han aplaudit, de la mateixa manera que també han deixat clar que la història els semblava “molt tendra“: “Mira que ets bo“, “Ai com ho hagi vist l’Estela!“, “M’ha encantat. El Bruno m’ha sorprès molt, intel·ligent, bon actor, cantant i familiar“. Tot un èxit, vaja.