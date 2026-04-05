Bruno Oro ha sido el invitado estrella del programa que presenta la Nina en la 2 Cat. El actor y humorista catalán ha visitado el club de jazz Gran Tonino, donde ha deleitado a los telespectadores con un viaje sonoro muy curioso para descubrir cuáles han sido las canciones que han marcado una vida que lo ha llevado desde Cadaqués hasta Nápoles.

En esta conversación, los fans han podido descubrir su pasión por las raíces napolitanas con la emoción de Caruso o repasar su juventud en Londres escuchando a The Cure y Kate Bush. ¿Una sorpresa? Que confiese que quiere que en su funeral suene el Sex Machine de James Brown. Este ha sido un programa lleno de contrastes en el que ha terminado sacando a la luz anécdotas muy divertidas de su vida privada. ¿Por ejemplo? ¿Dónde y cuándo se dio su primer beso.

El primer beso de Bruno Oro, a su primer amor en un concierto de Elton John

Bruno Oro recuerda perfectamente que tenía 15 años cuando dio su primer beso, con su gran primer amor como afortunada: “Mi primer beso fue el 9 de junio de 1993 en el Palau Sant Jordi mientras escuchaba Don’t let the sun go down on me de Elton John”. Iba a la escuela con Estela, a quien considera el primer amor que tuvo: “Recuerdo que ella estaba a mi lado y pensé que era el momento del primer beso. Me pregunté si sería ahí y lo esperaba porque, si no, creía que ya no me atrevería”.

Han pasado muchos años, pero todavía recuerda “el sabor” y lo recuerda “todo” de ese momento. “Ahora con 15 años ya han hecho todas las posturas del Kamasutra”, destaca entre risas, pero en su época eran mucho más inocentes.

Bruno Oro da detalles de su primer beso | Instagram

El icónico actor de Polònia y de Vinagreta, entre tantas otras producciones de TV3, reconoce que nunca ha contado esta historia en televisión. Ahora lo hace y de una manera muy tierna que puede dar alas a algunos telespectadores a recordar el suyo, un momento vital de aquellos que no se olvidan. Ha sido curioso que muchos de los telespectadores que ven el programa de la Nina han aplaudido, a través de las redes sociales, que esta ha sido la mejor entrevista que han emitido hasta ahora. A él lo han aplaudido, de la misma manera que también han dejado claro que la historia les parecía «muy tierna«: «Mira que eres bueno«, «¡Ay como lo haya visto Estela!«, «Me ha encantado. Bruno me ha sorprendido mucho, inteligente, buen actor, cantante y familiar«. Todo un éxito, vaya.