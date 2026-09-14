3Cat ha reunit els seus presentadors estrella, que en són uns quants, en una gran presentació de temporada. El Món hi ha anat a ficar el nas, cosa que ens ha permès poder parlar amb Ramon Pellicer, Laura Escanes o Arnau París entre d’altres. Ara bé, aquesta jornada festiva ha donat per a molt i, prova d’això, els molts vídeos que han compartit des de les seves xarxes socials. En un d’ells, per exemple, podem veure algunes de les estrelles mortes de vergonya quan els proposen respondre a preguntes compromeses i incòmodes. Què han dit? Descobrim-ho.
Pocs s’han volgut mullar quan els han preguntat sobre mal rotllos a dins de la casa, tenint en compte que ningú no s’ha atrevit a respondre quan els han preguntat amb qui no anirien de vacances o quin convidat els ha caigut malament després d’entrevistar-lo? “Crec que no vull respondre” i “No la vull respondre” han estat les opcions més repetides, també per Nuria Marín.
La prova a pagar com a càstig? Ensenyar quantes hores al dia fan servir el telèfon mòbil. La presentadora de la Vall d’Aran ha reconegut que hi té una addicció: “Ual·la… de veritat voleu veure-ho? És molt heavy. Set hores i vint-i-dos minuts… En la meva defensa, diré que he estat gravant uns vídeos amb les companyes de publicitat”.
Contactes famosos o l’últim missatge que han enviat a WhatsApp
El Ricard Ustrell, per la seva banda, ha acceptat el repte de mostrar quin és l’últim missatge de WhatsApp que ha enviat. No hi ha hagut safareig, però, ja que era de feina: “Us penseu que és molt interessant la meva vida i no ho és tant. En el missatge dic que vull que busquem alguna família per a les vuit i cinc“. I d’ell, a una afirmació d’Àngel Llàcer que ha fet gràcia als fans de Com si fos ahir. I és que sembla que el presentador és un gran fan de la sèrie dels migdies de TV3: “Amb quin company de la cadena compartiria pis? Amb l’Elena Gadel, no en tinc cap dubte”.
També la Diana Gómez ha volgut seguir el rotllo als companys de xarxes, encara que la seva pregunta era molt més fàcil: “Quina mania tens abans de gravar o sortir en directe? Doncs petar els llavis una mica, la veritat”. I el Carlos Tamayo? El periodista d’investigació, que ara tindrà un espai propi a EVA, havia de confessar si alguna vegada s’ha inventat una excusa per no anar a treballar. Doncs resulta que sí: “He tirat del “estic malalt”, sí, però el meu cap era molt simpàtic i em va dir que no passava res”.
David Verdaguer, per la seva banda, ha hagut d’ensenyar el mòbil i revelar quina és la persona més famosa que té a la seva agenda. Pel que creu, seria la Victoria Luengo o el Rodrigo Sorogoyen: “Crec que no tinc ningú així com megafamós“. Finalment, podem destacar l’anècdota que ha tret a la llum Raquel Sans sobre qui li ha donat el millor consell professional de la seva carrera. Curiosament, ha estat Antoni Bassas: “Ell, que m’havia precedit com a corresponsal a Washington, em va dir que tingués el necesser a punt sempre perquè quan esclatava una notícia d’última hora, havies literalment de córrer”.
Un qüestionari amb alguns titulars divertits que han encuriosit els fans d’aquesta llarga llista d’estrelles.