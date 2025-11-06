David Verdaguer és un dels grans noms de la interpretació catalana. Recentment, va protagonitzar la sèrie de crònica negra El mal invisible, disponible a 3Cat. Una història en què interpretava el paper d’un dels policies encarregats del cas d’un assassí de persones sense llar durant l’època de la pandèmia per covid a Barcelona. Ara, l’actor ha estat un dels convidats de La Revuelta amb la també actriu Amaia Salamanca, per presentar la seva nova pel·lícula, Siempre es invierno. Només posar un peu a l’escenari David Verdaguer ha decidit apostar per la sinceritat màxima, revelant la seva preocupació perquè s’havia trobat una mena de bony que podria ser una hèrnia engonal i a més a més ha recordat una anècdota molt íntima masturbant-se en el dia que va patir el seu primer atac d’ansietat.
David Verdaguer recorda la “palla més trista” en un hotel
L’actor ha decidit compartir una anècdota molt personal sobre com va viure el seu primer atac d’ansietat. Explica que es trobava en un hotel de Madrid i que havia tornat després d’un dia de rodatge molt llarg. “Un cop en un hotel de Madrid fa molts anys m’estava masturbant”, ha començat dient, captant completament l’atenció del presentador. “Un cop vaig arribar al clímax, a més a més malament, sense samarreta, i em comença a agafar un atac d’ansietat, m’ofegava“, ha confessat.
Qué duro debe ser pensar que te vas a morir solo y desnudo porque te has hecho una paja protocolaria en un hotel. #LaRevuelta @AmaiaSalamanca @DavidVerdaguer pic.twitter.com/797oY3I1RY— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2025
La pitjor part del relat no es queda aquí. Com era el primer cop que ho patia, no sabia ben bé que havia de fer en aquell moment. “Era el primer cop que m’agafava un atac d’ansietat i suposo que en baixar totes les revolucions del cos em va sortir”. La seva reacció va ser “arrossegar-se per terra fins a arribar al lavabo”. “Jo arrossegant-me, tirant-me aigua, amb el penis allà i vaig pensar ‘em moriré'”, ha compartit davant el públic de La Revuelta.
La resposta a les preguntes clàssiques
L’actor no s’ho ha pensat gens i també ha decidit sincerar-se durant les preguntes clàssiques. David Broncano sempre espera al final de l’entrevista per fer dues preguntes: les relacions sexuals en els últims trenta dies i els diners que tenen al banc els convidats. N’hi ha molts que decideixen obviar la pregunta o donar respostes molt genèriques per no detallar molt, però en el cas de l’actor català no s’ho ha pensat ni dos segons. “70.000 euros al banc l’última vegada que vaig venir i ara 200.000”, ha explicat.
En el cas d’Amaia, ha optat per no donar una xifra concreta. “No, segurament menys diners que l’última vegada que vaig venir. Tinc tres fills. Tinc accions a Telefònica i han caigut”, ha confessat l’actriu. Pel que fa a les relacions sexuals, Verdaguer ha revelat que “no ha estat un bon mes”. “Per feina i coses, un punt és follar doncs seran tres i no sé, 20 de masturbació”. Tot plegat una entrevista que ha recordat també la gran confessió de Dani Rovira a La Revuelta sobre la “palla més trista” que va compartir durant la primera temporada del programa a RTVE.