David Verdaguer es uno de los grandes nombres de la interpretación catalana. Recientemente, protagonizó la serie de crónica negra El mal invisible, disponible en 3Cat. Una historia en la que interpretaba el papel de uno de los policías encargados del caso de un asesino de personas sin hogar durante la época de la pandemia por covid en Barcelona. Ahora, el actor ha sido uno de los invitados de La Revuelta con la también actriz Amaia Salamanca, para presentar su nueva película, Siempre es invierno. Solo al poner un pie en el escenario, David Verdaguer decidió apostar por la sinceridad máxima, revelando su preocupación porque había encontrado una especie de bulto que podría ser una hernia inguinal y además recordó una anécdota muy íntima masturbándose el día que sufrió su primer ataque de ansiedad.

David Verdaguer recuerda cómo vivió su primer ataque de ansiedad | RTVE

David Verdaguer recuerda la «paja más triste» en un hotel

El actor decidió compartir una anécdota muy personal sobre cómo vivió su primer ataque de ansiedad. Explica que se encontraba en un hotel de Madrid y que había regresado después de un día de rodaje muy largo. «Una vez en un hotel de Madrid hace muchos años me estaba masturbando», comenzó diciendo, captando completamente la atención del presentador. «Una vez llegué al clímax, además mal, sin camiseta, y me empieza a dar un ataque de ansiedad, me ahogaba«, confesó.

Qué duro debe ser pensar que te vas a morir solo y desnudo porque te has hecho una paja protocolaria en un hotel. #LaRevuelta @AmaiaSalamanca @DavidVerdaguer pic.twitter.com/797oY3I1RY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2025

La peor parte del relato no se queda aquí. Como era la primera vez que lo sufría, no sabía bien qué tenía que hacer en ese momento. «Era la primera vez que me daba un ataque de ansiedad y supongo que al bajar todas las revoluciones del cuerpo me salió». Su reacción fue «arrastrarse por el suelo hasta llegar al baño». «Yo arrastrándome, echándome agua, con el pene ahí y pensé ‘me voy a morir'», compartió ante el público de La Revuelta.

La respuesta a las preguntas clásicas

El actor no se lo pensó nada y también decidió sincerarse durante las preguntas clásicas. David Broncano siempre espera al final de la entrevista para hacer dos preguntas: las relaciones sexuales en los últimos treinta días y el dinero que tienen en el banco los invitados. Hay muchos que deciden obviar la pregunta o dar respuestas muy genéricas para no detallar mucho, pero en el caso del actor catalán no se lo pensó ni dos segundos. «70.000 euros en el banco la última vez que vine y ahora 200.000», explicó.

¿Qué han dicho David Verdaguer y Amaia Salamanca sobre las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’? | RTVE

En el caso de Amaia, optó por no dar una cifra concreta. «No, seguramente menos dinero que la última vez que vine. Tengo tres hijos. Tengo acciones en Telefónica y han caído», confesó la actriz. En cuanto a las relaciones sexuales, Verdaguer reveló que «no ha sido un buen mes». «Por trabajo y cosas, un punto es follar pues serán tres y no sé, 20 de masturbación». En conjunto, una entrevista que recordó también la gran confesión de Dani Rovira en La Revuelta sobre la «paja más triste» que compartió durante la primera temporada del programa en RTVE.