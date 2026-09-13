Laura Escanes ha estat un dels principals reclams de la presentació de la nova temporada de 3Cat, ja que tothom volia saber com ha viscut la gravació de la nova edició de La Travessa. Aquesta serà la primera vegada que hi participaran famosos, una versió VIP que pot arribar a fer un rècord d’audiència. Si amb els anònims ho han petat, l’al·licient de tenir personatges famosos posant-se a prova en gimcanes complicades pot ser encara més cridaner. Des d’El Món hem parlat amb la influencer i presentadora, que es mostra entusiasmada abans de la seva estrena que arribarà a la plataforma el 29 de setembre.
La gravació diu que ha estat “increïble” i creu que aquesta és la seva edició preferida: “Jo anava molt més nerviosa perquè coneixia molts dels concursants… amb el punt que entre els concursants hi ha gent de TV3 de tota la vida”. “Veure’m presentar davant de Raquel Sanz, de cop i volta. Com podia estar presentant davant de Raquel Sanz? Els meus nervis i el meu cor m’anaven a mil”, ens confessa davant del micròfon.
Com serà aquesta edició de La travessa VIP?
“Contenta i orgullosa” del resultat, creu que el programa quedarà “espectacular”. Els més malpensats temen que podrien haver posat les coses més fàcils als famosos, tenint en compte que els concursants anònims de les altres edicions s’havien d’enfrontar a proves molt exigents físicament. Doncs bé, la Laura Escanes ens assegura que el nivell no ha baixat el més mínim: “Crec que molta gent no s’espera la dificultat que hi haurà. Els VIPS han patit moltíssim, et diria que alguns han patit fins i tot més que concursants d’altres temporades. Aquesta és l’essència de La travessa, no podíem fer ara una cosa diferent. Els famosos s’havien d’adaptar al programa i no al revés”.
Aquesta edició, el programa l’han gravat a la Serra de Tramuntana: “Els portarem al límit mentalment i físicament, faran tots els esports possibles i tot el que permet un paisatge tan maco com el de Mallorca”, afegeix. Tots els concursants l’han sorprès, sobretot aquells als qui no coneixia: “He connectat moltíssim amb The Tyets i també amb els germans Casas, que podies pensar que potser no s’adaptarien al programa i ho han fet genial també amb el català. Ha estat brutal. S’ha creat una pinya i una energia molt guai, també amb el Miki que ha estat un regal treballar amb ell una altra vegada”.
Els fans de La travessa estan desitjant que arribi l’estrena, de la mateixa manera que també hi haurà molts tafaners que voldran veure els famosos patir: “Potser sí que és un al·licient que els concursants siguin coneguts, però crec que el que enganxa del programa són les proves en si i veure’ls al límit més enllà de qui són”, considera Laura Escanes. De moment, té tota la seva energia focalitzada en La travessa: “Tinc ganes que la gent gaudeixi del programa i fer-ho jo també, que només he vist alguna escena i em ve de gust veure un capítol sencer des del meu sofà”.
I, ara que acaba l’estiu, molts comencen a pensar en Nadal i les campanades de Cap d’Any. Tornarem a veure-la a ella com a presentadora amb la companyia de Miki Núñez? Encara no ho sap, ens diu: “Tant de bo, m’encantaria… però no mano jo. Els que manen, que m’enviïn un WhatsApp que jo seria molt feliç i seria un regalet”. Després de tres vegades acomiadant l’any junts, ja s’ha convertit en tradició per a ells: “El dia que ens deixin de trucar, haurem de llogar una casa rural i fer les nostres campanades o vindrem aquí a prendre-les”.