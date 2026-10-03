El Corte Inglés llança AVUI jaquetes The North Face amb un 50% de descompte real

L’hivern s’acosta a passos de gegant i, amb ell, la necessitat de preparar el nostre armari per a les baixes temperatures. Deixar-ho per a última hora pot sortir car, sobretot si busquem peces de qualitat que ens protegeixin de veritat sense renunciar a l’estil (i sí, ho sabem, totes ho fem). Però aquest any, el fred té una sorpresa que el nostre butxaca agrairà, una oportunitat que, per increïble que sembli, és real i palpable.
Qui ha dit que equipar-se amb les millors marques ha de ser un luxe inassumible? Hi ha un secret a veure la llum que podria canviar la teva percepció sobre les compres de temporada. És una finestra d’oportunitat per a totes les que busquen eficiència i un estalvi substancial (i sí, nosaltres també al·lucinàvem amb la magnitud del descompte).
El descompte ocult que trenca el preu i la lògica
Des d’avui mateix, El Corte Inglés ha activat una promoció que ha fet saltar totes les alarmes entre les amants de l’aventura, la moda i, sobretot, el sentit comú. Estem parlant de jaquetes The North Face amb un 50% de descompte real, una oportunitat que es presenta molt poques vegades i que, sincerament, ningú hauria de deixar escapar. És la solució definitiva per afrontar el fred sense que el pressupost es dispari.
Aquesta reducció de preu no és un engany publicitari ni una d’aquelles ofertes amb lletra petita que ja ens coneixem. És una liquidació de veritat que afecta alguns dels models més icònics i tècnics de la marca. Imagina’t aconseguir una peça imprescindible per a l’hivern, d’una firma reconeguda mundialment per la seva qualitat, innovació i durabilitat, per la meitat del seu cost habitual. És la definició d’un autèntic estalvi intel·ligent que permet accedir a l’excel·lència sense remordiments.
Claus per triar la teva jaqueta perfecta (i no malgastar ni un euro més)
Abans de llançar-te a la compra, és vital saber què buscar en una jaqueta que valgui la pena (i no, no totes són iguals, per molt que el preu ens faci l’ullet). Des de la nostra experiència, hem après que hi ha errors comuns que ens fan malgastar diners cada temporada en peces que acaben al fons de l’armari. El primer punt clau és el material: necessitem que sigui transpirable, que ens mantingui calentes sense ofegar-nos quan l’activitat augmenta.
La clau és entendre que no totes les jaquetes són iguals. Invertir en una peça tècnica que t’acompanyi durant anys és un pla B intel·ligent contra el fred inesperat i la compra compulsiva.
Optar per un farciment de plomissol és el més habitual per la seva extraordinària lleugeresa i capacitat tèrmica, ideal per a temperatures extremes. No obstant això, si ets al·lèrgica o prefereixes una opció més ètica, un bon farciment sintètic d’última generació, com el Heatseeker de The North Face, pot ser igualment eficaç i sovint més fàcil de mantenir. La impermeabilitat és un altre factor no negociable, especialment en els nostres hiverns amb pluges inesperades. Una jaqueta que no et mantingui seca és, simplement, una mala inversió (i un refredat assegurat, amb la conseqüent visita al metge!).
A més de la protecció contra l’aigua i el vent, considera la seva versatilitat i la teva rutina. Si ets de les que fa senderisme, escapades rurals o viatja sovint, una jaqueta plegable és la solució definitiva. Poder guardar-la fàcilment a la motxilla sense que ocupi espai és un truc que et salvarà de més d’un mal de cap i et permetrà adaptar-te a qualsevol canvi de temps sense haver de carregar amb excessiu pes. Això és especialment útil per a les que valoren la llibertat de moviment.
Models icònics amb un preu mai vist: la revelació
Entre els models que El Corte Inglés ha inclòs en aquesta liquidació viral, hi ha autèntiques joies que, estem segures, s’esgotaran volant. Per exemple, la jaqueta per a home Apex Bionic, un dels best-sellers de tardor, ara mateix està disponible per gairebé la meitat del seu preu original. Feta amb polièster i elastà d’alta qualitat, és 100% resistent al vent i compta amb un suau teixit polar interior que ens manté a resguard, perfecta per al dia a dia urbà.
Una altra opció estrella és la jaqueta Mono Triclimate Carto, una peça 3 en 1 que s’adapta a qualsevol condició climàtica imaginable. Imagina la flexibilitat d’una jaqueta exterior impermeable amb caputxa, que pots combinar amb un armilla interior encoixinat i tèrmic per als dies més freds, o utilitzar-les per separat en funció de la temperatura. Aquesta versatilitat és un secret per a vestir-se de forma intel·ligent, i ara amb un descompte que la fa absolutament irresistible (gairebé un 60% menys!).
I per als dies de pluja torrencial o fins i tot neu, la jaqueta Dryzzle FUTURELIGHT™ II és la nostra elecció. Amb un teixit impermeable de triple capa i costures totalment segellades, ens assegura que arribarem seques a casa o a la destinació de la nostra excursió. A més, el seu disseny intel·ligent permet guardar-la fàcilment al seu propi butxaca, convertint-la en una aliada imprescindible per als nostres desplaçaments, ja siguin per la ciutat o per la muntanya. El seu preu actual, amb el descompte, és un autèntic regal.
També trobem la Huila, una jaqueta encoixinada amb aïllament tèrmic sintètic i un tractament repel·lent a l’aigua, ideal per a un ús diari. I per a les condicions més exigents, la Quest, dissenyada per combatre sense pietat pluja, vent i neu gràcies al seu teixit de doble capa DryVent i aïllament Heatseeker que reté la calor corporal. Són exemples clars de com la qualitat i la protecció més avançada no han d’estar renyides amb un preu accessible. (Quin alleujament per al nostre compte corrent!)
La tendència de l’hivern intel·ligent i el consum conscient
Aquesta promoció no és només un descompte puntual; és un reflex d’una tendència de consum creixent: la compra intel·ligent i la inversió en peces duradores que ens acompanyin temporada rere temporada. Davant l’actual volatilitat de preus i la creixent preocupació per la sostenibilitat, optar per marques com The North Face, conegudes per la seva resistència, la seva innovació tècnica i el seu disseny atemporal, és una decisió més que encertada. És el pla B definitiu per un consum responsable, un autèntic secret per a un armari càpsula durador i eficient.
Aquestes jaquetes són més que una peça de roba; són un equipament fiable que ens acompanya en les nostres aventures urbanes, les escapades de cap de setmana o les excursions a la muntanya. La seva qualitat assegura anys d’ús, fent que la inversió inicial, tot i ser molt menor amb aquests descomptes, resulti rendible a llarg termini. És la solució a la clàssica pregunta de “què em poso avui?” quan el fred pica de veritat i necessitem la màxima protecció sense sacrificar l’estil ni la comoditat.
Urgència: no hi haurà una segona oportunitat!
Amb un descompte tan agressiu en una marca d’aquest calibre, les existències volaran en qüestió d’hores. Aquest tipus de promocions, especialment al principi de la temporada de fred més intens, duren molt poc i les talles més comunes s’esgoten ràpidament. Si el teu armari necessita una renovació urgent, si la teva jaqueta actual ja no dóna més de si o si simplement vols una de les millors peces tècniques del mercat a un preu imprescindible, ara és el moment. El temps s’esgota i la pèrdua d’aquesta oportunitat seria un autèntic error, una decisió de la qual segurament et penediries en els dies més freds de l’hivern.
No hi haurà una segona oportunitat amb un estalvi tan brutal en aquests models de The North Face. Assegurar la teva jaqueta d’hivern ara mateix significa protegir-te del fred que ve amb l’equipament adequat, sense que el teu butxaca se’n ressenti gens ni mica.
Preparada per plantar cara a l’hivern amb la teva nova jaqueta The North Face al 50%?