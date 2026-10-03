Als 59 anys, Minerva Piquero revela com va perdre més de 20 quilos: «Reaprendre a menjar i cuinar»

Hi ha moments a la vida on la bàscula es converteix en un enemic silenciós. Ens mirem al mirall i no reconeixem la persona que som, la roba no ens va bé i la frustració s’instal·la. Moltes de nosaltres sabem el que és lluitar contra els quilos de més sense entendre per què el nostre cos sembla haver-se posat en contra.
Però, què passaria si et diguéssim que una de les cares més conegudes de la televisió dels anys 90, Minerva Piquero, ha descobert la solució definitiva a aquesta angoixa? Als seus 59 anys, aquesta presentadora que va marcar una època, no només ha recuperat la seva figura, sinó que ha transformat radicalment la seva vida amb un canvi que, segur, et sorprendrà.
La revelació de Minerva: més de 20 quilos perduts
Minerva Piquero, amb 59 anys, ha confessat obertament el seu viatge personal. Un camí que l’ha dut a perdre més de 20 quilos, un èxit absolut que no només és quantitatiu, sinó qualitatiu. La seva fórmula secreta és tan senzilla com profunda: «reaprendre a menjar i cuinar».
Aquesta transformació no va ser un caprici estètic, sinó una necessitat vital. Fa uns tres anys, Minerva es va trobar en un punt d’inflexió. La seva salut i el seu benestar estaven en joc, i la frustració era màxima. (Sí, nosaltres també hem sentit aquesta desesperació quan res sembla funcionar).
El sàndwich de detalls tècnics: més enllà de la bàscula
El context en què Minerva Piquero va iniciar aquest canvi és crucial. Va ser un moment de la seva vida on es van ajuntar múltiples factors, creant un autèntic drama personal. Va guanyar 20 quilos en un curt període de temps i la seva angoixa era palpable, sense saber que es trobava en la premenopausa, una etapa que tantes dones experimenten en silenci.
Però la situació era encara més complexa. Minerva va descobrir que patia un tumor de mama del qual no era conscient i, a més, la seva tiroide havia deixat de funcionar correctament. Era un còctel devastador de problemes de salut ocults que feien que qualsevol intent de dieta fos completament inútil. La bàscula no es movia ni un gram, malgrat els seus esforços.
El veritable canvi no arriba amb la dieta de moda, sinó quan entenem què li passa al nostre cos i som capaces de reaprendre els hàbits des de la base.
La pressió social s’afegia a la seva càrrega. Minerva va confessar que va deixar d’anar a la piscina o a la platja i evitava les fotos amb els seus fills. En els pocs actes públics on apareixia, no trigaven a assenyalar-la i a anomenar-la «gorda». Aquesta cruel realitat, que moltes de nosaltres hem viscut, va ser el motor per a una decisió valenta: havia de canviar els seus hàbits de manera radical i definitiva.
El benefici estrella d’aquest procés no va ser només la pèrdua de pes, sinó una recuperació d’energia que l’ha revitalitzat. Aquesta sensació de tornar a sentir-se bé, amb força i vitalitat, és el veritable truc que transcendeix qualsevol número de la bàscula. És un guany en qualitat de vida que el nostre cos agraeix infinitament.
Connexió contextual: un repte compartit per milers de dones
La història de Minerva Piquero és el mirall de moltes dones que, al voltant dels 50 anys, veuen com el seu cos canvia sense control. La premenopausa i la menopausa porten alteracions hormonals que afecten directament el metabolisme, la distribució del greix i la resposta a l’alimentació. És una realitat que sovint se silencia o es redueix a un «ja no ets jove», sense oferir eines ni suport.
En un món obsessionat amb les dietes ràpides i els resultats immediats, la proposta de Minerva és un cant a la intel·ligència. No es tracta de prohibir aliments, sinó de construir una relació sana amb el menjar. «Reaprendre a menjar» implica entendre els nostres aliments, escoltar el nostre cos i adaptar la nostra nutrició a les nostres necessitats reals. I «cuinar» és recuperar el control, fugir dels processats i nodrir-nos de veritat. És una solució que va més enllà de la superfície.
El teu moment per al canvi
La clau de Minerva no és una pastilla màgica ni una dieta de moda, sinó una inversió de temps i esforç en coneixement i autonomia. En un moment on la informació nutricional pot ser aclaparadora i contradictòria, la simplicitat del seu enfocament és un impuls imprescindible.
Potser has provat infinitat de dietes sense èxit, o et sents desanimada per la pressió social o els canvis del teu propi cos. Però la història de Minerva ens recorda que la solució sol estar en les bases: en la connexió amb allò que mengem i com ho preparem. És el moment de deixar enrere la frustració i adoptar un enfocament més conscient i respectuós amb nosaltres mateixes.
La seva pèrdua de pes i la seva recuperació d’energia demostren que el camí no és el de la privació, sinó el del coneixement i la reapropiació. El teu benestar, el nostre benestar, depèn de les decisions que prenem cada dia. I, de vegades, el millor truc és simplement tornar a les arrels. Estàs preparada per a la teva pròpia transformació?