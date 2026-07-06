Laura Escanes manté una relació molt consolidada amb Joan Verdú, l’esquiador olímpic que l’ha enamorat en un any i mig d’amor molt intens. La influencer s’ha declarat en públic moltes vegades, però ara ha anat una mica més enllà i ha confirmat que li agradaria ser mare amb ell. En una entrevista promocional en el pòdcast de Font Vella, la barcelonina ha tret a la llum que comença a tenir ganes d’ampliar la família.
Només tenia 23 anys quan va donar a llum a la petita Roma, una nena que ha capgirat del tot la seva vida també ara que té custòdia compartida amb el seu exmarit Risto Mejide. Li vol donar un germanet, pel que acaba de dir: “Si no passés, ja tinc a Roma i això em dona tranquil·litat. Ara bé, sí que m’agradaria tenir un altre fill“. El punt d’inflexió, que hagi complert 30 anys fa un parell de mesos: “Va ser allà quan vaig començar a pensar si vull ser mare una altra vegada. I no ho dic perquè pensi que se m’està passant l’arròs, de fet mai no m’hauria imaginat ser mare jove. El que em faria il·lusió tornar a quedar-me embarassada“.
No ha dit que sigui un pla a curt termini, més que res perquè ara mateix mantenen una relació a distància i això complicaria molt la criança d’un hipotètic bebè. Com s’organitzen? Laura Escanes explica que passa cinc dies amb ell a Àustria mentre es prepara físicament per a la següent competició: “Les meves reunions poden ser online, així que puc anar amb ell“. Han fet pública la seva relació i publiquen fotos junts, però tants anys després encara li costa obrir aquesta finestra a la seva intimitat: “Em poso nerviosa i em fa pudor ensenyar tantíssim… crec que ensenyo una part molt vulnerable de mi mateixa“.
Quan la presentadora li ha preguntat com es troba anímicament en aquests moments, Laura Escanes ha tingut clara la resposta: “Estic pletòrica i feliç de la vida, crec que estic en el meu millor moment“.
Miki Núñez confessa si ell també vol ser pare aviat
Tot això ho ha dit en una entrevista conjunta amb Miki Núñez, el cantant amb qui ha presentat les campanades els últims anys. En el seu cas, fa sis anys que surt amb la també artista Sara Roy. En el seu cas, deixa clar que vol fer el pas de tenir un bebè: “He nascut per ser pare“. Sempre hauria sentit una connexió especial amb els més petits, pel que diu, un somni que espera complir aviat. De moment, però, sembla que es tracta d’un pla per al futur.
Una parella d’amics amb un desig comú que el futur dirà si acaben complint i quan.