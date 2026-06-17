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Miki Núñez sorprèn amb una anècdota íntima: “La pitjor experiència al llit”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
17/06/2026 12:33

Miki Núñez ha concedit unes declaracions molt picants que han deixat els seus seguidors molt i molt sorpresos. No és habitual que el cantant parli de la seva vida privada amb tants detalls, però ha fet una excepció en un programa de l’espai juvenil de 3Cat, EVA. Qui es fes famós a Operación Triunfo i qui ara triomfa com a presentador d’Eufòria ha reconegut com va ser la seva pitjor experiència al llit, una anècdota sexual que demostra que no li fa vergonya parlar d’aquests temes en públic.

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El titular? Que va tenir problemes en les primeres relacions sexuals que va tenir després de la ruptura amb la seva primera parella. Van estar junts cinc anys, així que s’entén que no acabés de trobar-se còmoda quan va mantenir relacions amb una altra noia després de tant de temps amb la mateixa persona: “No va haver-hi manera que se m’aixequés“, ha confessat.

I no content amb aquesta afirmació, també ha explicat com va continuar la cosa: “Vaig haver de fer un cunnilingus perquè vaig pensar que ja que estava allà, doncs que ella acabés contenta. Jo sortiria d’allà amb l’ego i la masculinitat fràgil pel terra…“. En aquell moment, el Miki reconeix que va preguntar-se què li passava: “Collons, avui no puc canviar de persona per follar?”.

Miki Núñez comparteix una anècdota al llit - EVA
Miki Núñez comparteix una anècdota al llit | EVA

Qui és la nòvia de Miki Núñez?

Miki Núñez manté una relació, actualment, amb la també cantant Sara Roy. Ella formava part del grup Macedònia fins que va provar sort com a solista de la seva pròpia marca, una artista amb qui ha començat una història d’amor que ja dura més de sis anys i de la que parlen meravelles a totes les entrevistes. Enamorats, vivint junts i gestionant amb naturalitat tots els rumors que han sorgit al seu voltant.

Dels seus inicis han compartit alguns detalls, com el primer cop que el Miki va dir-li que l’estimava. I és que el cantant va reconèixer que el seu primer “t’estimo” va arribar molt aviat, potser la primera o la segona nit que van passar junts. La Sara va respondre un “gràcies” que a ell encara li fa mal: “Recordo estar l’endemà molt ratllat demanant-li perdó per si havia anat massa ràpid i ella dient-me que no passava res i que moltes gràcies”, ha explicat a L’eclipsi. Sis anys després, segueixen junts: “I ara li dic moltes vegades t’estimo“, s’ha justificat ella.

Miki Nuñez

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