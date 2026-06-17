Miki Núñez ha concedido unas declaraciones muy picantes que han dejado a sus seguidores muy sorprendidos. No es habitual que el cantante hable de su vida privada con tantos detalles, pero ha hecho una excepción en un programa del espacio juvenil de 3Cat, EVA. Quien se hiciera famoso en Operación Triunfo y quien ahora triunfa como presentador de Eufòria ha reconocido cómo fue su peor experiencia en la cama, una anécdota sexual que demuestra que no le da vergüenza hablar de estos temas en público.

¿El titular? Que tuvo problemas en las primeras relaciones sexuales que tuvo después de la ruptura con su primera pareja. Estuvieron juntos cinco años, así que se entiende que no acabase de encontrarse cómodo cuando mantuvo relaciones con otra chica después de tanto tiempo con la misma persona: «No hubo manera de que se me levantara«, ha confesado.

Y no contento con esta afirmación, también ha explicado cómo continuó la cosa: «Tuve que hacer un cunnilingus porque pensé que ya que estaba allí, pues que ella acabara contenta. Yo saldría de allí con el ego y la masculinidad frágil por los suelos…«. En ese momento, Miki reconoce que se preguntó qué le pasaba: «Caray, ¿hoy no puedo cambiar de persona para follar?».

Miki Núñez comparte una anécdota en la cama | EVA

¿Quién es la novia de Miki Núñez?

Miki Núñez mantiene una relación, actualmente, con la también cantante Sara Roy. Ella formaba parte del grupo Macedònia hasta que probó suerte como solista de su propia marca, una artista con quien ha comenzado una historia de amor que ya dura más de seis años y de la que hablan maravillas en todas las entrevistas. Enamorados, viviendo juntos y gestionando con naturalidad todos los rumores que han surgido a su alrededor.

De sus inicios han compartido algunos detalles, como la primera vez que Miki le dijo que la quería. Y es que el cantante reconoció que su primer «te quiero» llegó muy pronto, quizás la primera o la segunda noche que pasaron juntos. Sara respondió un “gracias” que a él aún le duele: “Recuerdo estar al día siguiente muy rayado pidiéndole perdón por si había ido demasiado rápido y ella diciéndome que no pasaba nada y que muchas gracias”, ha explicado en L’eclipsi. Seis años después, siguen juntos: “Y ahora le digo muchas veces te quiero“, se ha justificado ella.