La casa nostra llegará a 3Cat por partida doble este lunes, 8 de junio. La sitcom estrenará la segunda temporada en la plataforma digital, mientras que también emitirán los capítulos anteriores a través del prime time de TV3. Para calentar motores, la cadena ha organizado un preestreno con la prensa que ha permitido que conozcamos, desde dentro, cómo serán los catorce episodios nuevos que han preparado en tiempo récord. ¿El titular? La historia será «mucho más loca» porque les han dado «carta blanca» en el uso que quisieran hacer del humor y esto les ha permitido tener «posibilidades infinitas«.

Había muchas ganas de volver a ver una serie así en catalán, una nostalgia que se ha visto reflejada en una acogida buenísima. Solo hace falta fijarnos en las cifras, ya que la primera temporada está cerca de los dos millones de reproducciones y no han pasado ni nueve meses desde su llegada al catálogo. Desde el equipo de dirección y guionistas nos confirman, en declaraciones a El Món, que están «muy satisfechos» porque comenzaron esta idea con miedo: «Nuestro eslogan era el formato en sí, un formato muy arraigado a la cultura catalana que generaba muchas expectativas«.

De hecho, no esconden que se miran en Plats Bruts y, desde el Departamento de Ficción de 3Cat, nos confirman a este diario que la intención es que esta serie sea «de larga capitulación«. No pueden decir abiertamente que ya tengan en mente una tercera temporada, pero nos reconocen que la consideran «un producto de éxito» y confían poder continuar con ella.

Els directors i els actors de La casa nostra | 3Cat

¿Qué pasará en la segunda temporada de La casa nostra?

Sin querer hacer spoilers, ¿qué avanzan desde la cadena sobre esta segunda temporada? Uno de los titulares es la incorporación de un par de actores al grupo inicial. Se trata de Íria Sena, que interpretará a la sobrina de Candela, y David Bagès como futuro jefe de Èric. El Món ha podido hablar con la primera, que tiene el reto de intentar captar público más joven a la serie con un personaje de 17 años que habla con el argot típico de esta edad… muy alejado del resto de personajes que ni siquiera la entienden cuando habla: «El 90% de las palabras y expresiones que usa mi personaje yo también las uso en mi día a día. En la serie lo llevamos al extremo porque lo requiere el mismo formato de la sitcom, pero así es como hablamos los jóvenes aunque parezca muy exagerado!«, nos defiende.

La comedia romántica de situación arrancará con una mala noticia, que la historia de amor entre Miqui (Marc Rius) y Berta (Paula Malia) no llegará a buen puerto. Habría sido demasiado fácil que la relación funcionara desde el principio y, en lugar de eso, añadirán humor a dos amigos que pasarán de querer estar juntos a no querer ni siquiera coincidir. Una de las pruebas más evidentes las encontraremos en un capítulo que obligará a Èric (Adrian Grösser) a organizar dos fiestas de cumpleaños el mismo día -y volverse loco- para no molestar a ninguno de los dos. Y de ahí, a tramas tan buenas como la del capítulo donde les harán vivir un apagón general como el que vivimos todos en abril del año pasado.

La casa nostra estrena segona temporada | 3Cat

Així ha anat la preestrena de La casa nostra | 3Cat

Jordi Évole y Helena García Melero, algunos de los cameos en La casa nostra

Los directores Dani de la Orden y Eduard Solà dejan claro que la incorporación de personajes será clave, que los cameos de famosos aportarán mucho y que los capítulos serán «mucho más originales«. Ahora que los telespectadores ya conocen y aman a los protagonistas, la idea es que «evolucionen» y se pongan a prueba. ¿Un ejemplo? Que la madre de Miqui, Pilar (Llum Barrera) se apunte a Bellas Artes.

En cuanto a estas apariciones puntuales de famosos, podemos avanzar la presencia de Jordi Évole en el segundo capítulo o la aparición estelar de Helena García Melero. El grupo de actores ha reconocido que sufrieron con el presentador de La Sexta porque era «un suicidio» que se animara a jugar en una sitcom cuando todo el mundo sabe que padece narcolepsia y, por tanto, puede perder el conocimiento cuando se ríe mucho. Para la presentadora del Tot es mou todo han sido cumplidos, ya que les abrió el plató del programa y se rieron de lo lindo con ella. También destacan nombres tan conocidos como Jordi Coll, Xavi Espinosa, Laia Manzanares o Anna Bertran, entre otros.

Llum Barrera torna a actuar en la segona temporada | 3Cat

Marc Rius y Nuria Casas, una expareja en la ficción que no acaba de separarse del todo

Dice mucho que los actores hayan coincidido en el hecho de que les ha costado «mucho más» aguantar la risa mientras grababan, una muestra más de que esta puede ser una temporada hilarante. También el protagonista, Marc Rius, nos lo destaca en una entrevista para El Món que aprovecha para explicar cómo le irán las cosas a Miqui en esta nueva tanda de episodios: «Miqui crecerá y comenzará a entender que el caos de su vida quizás sí que se lo provoca él«. El actor interpreta el típico arquetipo de sitcom, el protagonista romántico, tóxico, egocéntrico y victimista que tanto hace reír: «Él quiere hacer las cosas muy bien, pero la vida se lo pone muy difícil«. Nos confiesa que muchos le dicen que parece una mezcla de Ted Mosby de How I met your mother y Ross de Friends, dos personajes icónicos de los cuales han bebido claramente para su creación. En esta temporada, comenzará un podcast que le permitirá entrevistar a famosos. ¿Le irá bien? «No, evidentemente que no… básicamente porque nada le sale bien«.

Muchos daban por hecho que Nuria Casas dejaría de aparecer en La casa nostra después del final de la primera temporada, pero Ruth continuará bien presente en la vida de Miqui. La actriz interpreta a la expareja del protagonista, una chica ambiciosa y con mala leche que no lo trata demasiado bien… pero que tampoco lo quiere dejar ir. Ella misma reconoce, en este preestreno, que la idea que rodea al personaje es aportar aún más mala suerte a Miqui: «Ruth aparece cuando menos te lo esperas, cuando crees que la cosa ya no podría ir peor… llega ella«. No es un personaje muy querido, teniendo en cuenta cómo de mala es con él. Y, de hecho, nos confiesa que le ha llegado a parar gente por la calle para decirle que les cae peor desde que hace este personaje: «A mí me da igual, me encanta Ruth y creo que también genera mucha empatía aunque sea una malparida«.

Nuria Casas interpreta l’exparella del protagonista | 3Cat

La serie se estrenará el próximo lunes y todo hace pensar que volverá a disfrutar de un éxito muy bueno. La serie está bien hecha, retorna el formato de la sitcom a Cataluña y ofrecen una desconexión de media hora con risas y guiños hilarantes. Si la tercera temporada se confirma tan rápidamente como esta segunda, está por ver.