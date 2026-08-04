Alaaddine Azzouzi se ha convertido en uno de los activos más aplaudidos de 3Cat estos últimos días, desde que la cadena lo eligiera como uno de los enviados especiales a Ceuta para informar sobre el terreno de la crisis migratoria. Sus crónicas gustan mucho, si nos fijamos en el buen feedback que está recibiendo a través de las redes sociales. Y no solo porque escribe bien, sino porque ha sido todo un acierto ponerlo a él como joven reportero de origen magrebí -y su perfecto catalán- para cubrir una noticia que ha enfurecido a la derecha española. Una elección bien pensada y cargada de significado, claro está.

En los últimos días, más de 50.000 personas han entrado irregularmente en Ceuta desde Marruecos al cruzar la zona de Tarajal. La avalancha ha provocado decenas de muertes, sobre todo por ahogamientos y avalanchas humanas, mientras la ciudad se quedaba completamente desbordada. Y no ha extrañado a nadie que la migración haya vuelto a ser utilizada como herramienta de presión política, lo que ha obligado a la UE a intervenir.

En definitiva, una crisis humanitaria, migratoria y diplomática sin precedentes recientes que ha movilizado a las televisiones de diferentes países. TV3 también ha enviado a este equipo con Alaaddine entre sus periodistas, pero ¿de dónde ha salido este reportero?

3Cat ha escollit Alaaddine Azzouz com a enviat especial a Ceuta i ho està fent molt bé | TV3

¿Quién es Alaaddine Azzouzi, el reportero de 3Cat que lo peta desde Ceuta?

Este joven de Premià de Mar de 25 años se especializó en desigualdades sociales y conflictos internacionales tras estudiar Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Últimamente, lo hemos podido ver dando charlas y formación en antirracismo y discursos de odio en centros educativos e instituciones. Habla catalán, castellano, árabe, francés e inglés; según su perfil en LinkedIn, donde también explica que trabaja en 3Cat desde septiembre de 2023 cuando lo contrataron para la creación de reportajes audiovisuales para público infantil.

Alaaddine, que ha colaborado con diferentes medios digitales, actualmente trabaja en el InfoK. Un «hijo de migrantes«, tal como se describe él mismo en la biografía de X (el antiguo Twitter), que ha conseguido hacerse un lugar en los telediarios de la televisión catalana. Sus primeras retransmisiones en directo han recibido muchos aplausos, así que ha aprobado con buena nota su estreno: «¡Ostras, qué bueno, enviar a un chaval magrebí con un catalán perfecto a cubrir la noticia de Ceuta me parece brutal!» es solo un ejemplo de estos mensajes positivos.

Otros usuarios, también aplauden que trabaje «sin estigmas ni buenismos«, ya que encuentran que Alaaddine explica «qué hay verdaderamente detrás» de este fenómeno «instigado desde el poder marroquí» a una población «que somete a la miseria». En las redes sociales, alaban que el joven periodista conozca las culturas «de ambos lados«: «Más allá del catalán y el castellano, también habla darija. Ojalá los medios entiendan que la diversidad mejora el periodismo«, piden otros.

Después de todo lo ocurrido en Ceuta, hay algo llamativo: la cobertura del periodista Alaaddine Azzouzi (@aladdin_azr), que conoce las culturas de ambos lados y, además del catalán y el castellano, habla darija.

Ojalá los medios entiendan que la diversidad mejora el periodismo. pic.twitter.com/ivNqkNeBoO — Ayham Al Sati – أيهم (@Ayham_AlSati) August 2, 2026

Cal seguir per @3CatInfo @som3cat la cobertura de la crisi migratòria a Ceuta de la ma del company @aladdin_azr Sense estigmes ni bonismes, Aladdin explica què hi ha veritablement darrere aquest fenòmen instigat des del poder marroquí a una població que sotmet a la misèria. — Joan Roura (@joanrourav) August 1, 2026

Ostia que bo, enviar un xaval magrebí amb un català perfecte a cobrir la noticia de Ceuta em sembla brutal!!! pic.twitter.com/s7p1KtEVrc — Jordi Unclu Garrot (@UncluGarrot) August 1, 2026

Todo un descubrimiento que le ayudará a escalar y mantenerse en una cadena que seguramente comenzará a enviarlo a muchos más conflictos de este tipo.