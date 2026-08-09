El 12 de agosto está marcado en el calendario de los astrónomos y también de los más curiosos. Se nos ha dicho por activa y por pasiva que este será el eclipse solar del siglo y tenemos la suerte de poder disfrutarlo desde Cataluña. Muchísima gente subirá a las azoteas y acudirá a los puntos habilitados para ver, en primera persona, cómo se hace totalmente oscuro durante unos segundos en pleno día. Ahora bien, seguro que también hay gente que prefiere sentarse en el sofá y encender la televisión para ver este fenómeno sin la necesidad de comprar las gafas de protección. 3Cat ha preparado una programación especial para ese día y, a partir de la información que han compartido, podemos desglosar qué se verá en TV3 a cada hora.

La cadena pública ha preparado un despliegue sin precedentes para convertirse en la referencia informativa de uno de los fenómenos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Televisión, radio, plataforma digital y redes trabajarán de manera coordinada con una programación especial que se alargará durante toda la jornada y que llegará a TV3, Catalunya Ràdio, 3CatInfo, el Super3 y EVA. ¿Y qué presentadores estarán al frente de este especial? Las caras principales de la jornada serán Lídia Heredia, que conducirá el especial de TV3, y Francesc Garriga, que liderará la cobertura de Catalunya Ràdio. El objetivo es combinar el seguimiento en directo del fenómeno con la divulgación científica y la conexión con el territorio.

La cobertura contará con equipos desplegados por Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares; con el objetivo de explicar en directo cómo se vive el eclipse desde los diferentes territorios. El epicentro será el sur de Cataluña, con dos sets instalados en Sant Jaume d’Enveja (Montsià) y otro en el puerto de Tarragona, además de una veintena de equipos distribuidos por puntos como Barcelona, Lleida o el Pirineo.

Programación especial en 3Cat desde primera hora

La programación comenzará muy temprano con un seguimiento constante tanto en 3CatInfo como en Catalunya Ràdio. El programa El matí conectará con Lleida, las Tierras del Ebro, Tarragona, las Islas, la Comunidad Valenciana y el norte de Cataluña para informar sobre el turismo astronómico, la movilidad y las medidas de seguridad previstas. A las 12 del mediodía, TV3 estrenará El compte enrere que presentará David Melgarejo. Desde los estudios de Sant Joan Despí, contarán con conexiones en directo, entrevistas a especialistas, información meteorológica y de tráfico y la última hora de los preparativos.

Ya a las 14 horas, Núria Solé presentará un especial del TN Comarques desde Sant Jaume d’Enveja, antes de un TN Migdia especial a las 14:30 que compartirá con Anna Garnatxe desde Sant Joan Despí. Paralelamente, Catalunya Ràdio ofrecerá una edición especial del Catalunya migdia también.

Más de tres horas en directo en TV3 durante el eclipse

El plato fuerte de la jornada llegará a partir de las 17:30, cuando Lídia Heredia se pondrá al frente de El eclipse de tu vida. Este será un programa especial de más de tres horas que seguirá en directo todas las fases del fenómeno hasta las 21:00. La acompañarán el divulgador científico Pere Renom, la meteoróloga Gemma Puig, los periodistas Josep Palau y Sara Loscos, así como diversos expertos de los ámbitos de la ciencia, la medicina, la economía y la cultura. La cobertura pondrá un énfasis especial en la divulgación científica y en despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes, explican.

Una vez finalizado el eclipse, TV3 emitirá un TN Vespre especial, también con Núria Solé. Y, cuando termine, llegará el turno de Las imágenes del eclipse; un programa dedicado a recoger las mejores instantáneas y la reacción de la ciudadanía. Por tanto, será un miércoles sin emisión de Joc de cartes estiu.

Catalunya Ràdio, también en directo desde el puerto de Tarragona

En la radio, el seguimiento principal comenzará a las 18:00 con un especial de La tarda de Catalunya Ràdio, conducido por Francesc Garriga desde el puerto de Tarragona, donde se espera una concentración de hasta 20.000 personas. El equipo del programa, con Roger Carandell y Marta Delclòs, estará en directo desde las 16:00. Garriga estará acompañado por el meteorólogo Eloi Cordomí y la doctora en ciencias planetarias Marina Martínez, según han adelantado.

Esta cobertura culminará las semanas previas de programación especial impulsadas por 97 segundos, con Òscar Fernández y el divulgador Joan Anton Català, que han dedicado varios espacios a explicar cómo observar el eclipse de manera segura.

El eclipse solar podrá seguirse a través de 3Cat con una programación especial

Las redes de 3Cat también tendrán un papel destacado durante toda la jornada, con conexiones desde el delta del Ebro, Tarragona y Tortosa. Gori Masip hará el seguimiento para EVA, donde preguntará a los jóvenes cómo viven este evento, mientras que el Super3 seguirá a una familia durante la observación del eclipse.