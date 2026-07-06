Laura Escanes mantiene una relación muy consolidada con Joan Verdú, el esquiador olímpico que la ha enamorado en un año y medio de amor muy intenso. La influencer se ha declarado en público muchas veces, pero ahora ha ido un poco más allá y ha confirmado que le gustaría ser madre con él. En una entrevista promocional en el podcast de Font Vella, la barcelonesa ha revelado que comienza a tener ganas de ampliar la familia.
Sólo tenía 23 años cuando dio a luz a la pequeña Roma, una niña que ha revolucionado por completo su vida también ahora que tiene custodia compartida con su exmarido Risto Mejide. Le quiere dar un hermanito, por lo que acaba de decir: «Si no pasara, ya tengo a Roma y eso me da tranquilidad. Ahora bien, sí que me gustaría tener otro hijo«. El punto de inflexión, que haya cumplido 30 años hace un par de meses: «Fue allí cuando empecé a pensar si quiero ser madre otra vez. Y no lo digo porque piense que se me está pasando el arroz, de hecho nunca me habría imaginado ser madre joven. Lo que me haría ilusión es volver a quedarme embarazada«.
No ha dicho que sea un plan a corto plazo, más que nada porque ahora mismo mantienen una relación a distancia y eso complicaría mucho la crianza de un hipotético bebé. ¿Cómo se organizan? Laura Escanes explica que pasa cinco días con él en Austria mientras se prepara físicamente para la siguiente competición: «Mis reuniones pueden ser online, así que puedo ir con él«. Han hecho pública su relación y publican fotos juntos, pero tantos años después todavía le cuesta abrir esta ventana a su intimidad: «Me pongo nerviosa y me da pudor mostrar tanto… creo que enseño una parte muy vulnerable de mí misma«.
Cuando la presentadora le ha preguntado cómo se encuentra anímicamente en estos momentos, Laura Escanes ha tenido clara la respuesta: «Estoy pletórica y feliz de la vida, creo que estoy en mi mejor momento«.
Miki Núñez confiesa si él también quiere ser padre pronto
Todo esto lo ha dicho en una entrevista conjunta con Miki Núñez, el cantante con quien ha presentado las campanadas los últimos años. En su caso, hace seis años que sale con la también artista Sara Roy. En su caso, deja claro que quiere dar el paso de tener un bebé: «He nacido para ser padre«. Siempre habría sentido una conexión especial con los más pequeños, por lo que dice, un sueño que espera cumplir pronto. De momento, sin embargo, parece que se trata de un plan para el futuro.
Una pareja de amigos con un deseo común que el futuro dirá si acaban cumpliendo y cuándo.