Risto Mejide y Natalia Almarcha se han reconciliado y escriben un nuevo capítulo de una historia de amor que ha tenido más giros que una montaña rusa. La prensa rosa ha perdido la cuenta de las veces que han roto y, poco después, se han vuelto a dar otra oportunidad. Ahora, el periodista y la farmacéutica apuestan por esta relación otra vez en una de las noticias más inesperadas del verano. Así lo han podido confirmar Laura Fa y Lorena Vázquez en su pódcast, en el cual explican que la pareja ha decidido ir poco a poco para intentar que esta vez sea la definitiva: «No comenzarán en los mismos términos con los que lo dejaron«.

Esta oportunidad «número 153» se habría ido gestando en los últimos meses, cuando Risto habría hecho de muy buen amigo y habría estado ayudando a la expareja en la gestión de la denuncia que ha tenido que interponer contra una expareja. Y, a partir de este contacto, habrían ido viéndose y viéndose: «Los han visto quedar para ir a jugar al golf varias veces y en lugares diferentes. Y, además, nos han avisado que los habían visto juntos en un hotel… Por desgracia de Risto, nos acabamos enterando porque hay gente que los ve y una persona cercana a ellos nos tiene mucha confianza».

Risto y Natalia se dan otra oportunidad | Europa Press

Risto Mejide vuelve con Natalia después de haber roto un montón de veces

La vida sentimental de Risto ha sido un no parar últimamente, pero su entorno coincidiría en que cuando está con Natalia es cuando lo ven «más contento«. Que la farmacéutica tenga una «muy buena» relación con sus hijos ayuda, claro, ya que confirman que se quiere mucho con la pequeña Roma -la hija que Risto tuvo con Laura Escanes-. La suya ha sido una relación de estas con mucha atracción, pero también mucho sentimiento… en el mal sentido, teniendo en cuenta que se ha dicho que no han tenido rupturas muy amistosas. Que siempre acaben volviendo a encontrarse, sin embargo, demuestra que no pueden estar el uno sin el otro.

Está previsto que Risto se traslade a Menorca en breve, el destino donde siempre pasa parte del verano. ¿Irá con Natalia? Ahora muchos esperan que alguno de los dos se pronuncie para confirmar esta noticia, un titular que podría darse por válido cuando veamos la primera fotografía. Si prefieren esperar y, realmente, ir poco a poco… quizás este posado oficial también tarde. Tiempo al tiempo, lo que queda claro es que los movimientos en la vida sentimental de Risto interesan y llegan a muchos oídos.