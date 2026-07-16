Risto Mejide i Natalia Almarcha s’han reconciliat i escriuen un nou capítol d’una història d’amor que ha tingut més girs que una muntanya russa. La premsa rosa ha perdut el compte de la de vegades que han trencat i, poc després, s’han tornat a donar una altra oportunitat. Ara, el periodista i la farmacèutica aposten per aquesta relació una altra vegada en una de les notícies més inesperades de l’estiu. Així ho han pogut confirmar Laura Fa i Lorena Vázquez en el seu pòdcast, en el qual expliquen que la parella ha decidit anar a poc a poc per intentar que aquesta vegada sigui la definitiva: “No començaran en els mateixos termes amb els que ho van deixar“.
Aquesta oportunitat “número 153” s’hauria anat gestant en els últims mesos, quan Risto hauria fet de molt bon amic i hauria estat ajudant l’exparella en la gestió de la denúncia que ha hagut d’interposar contra una exparella. I, a partir d’aquest contacte, haurien anat veient-se i veient-se: “Els han vist quedar per anar a jugar a golf diverses vegades i a llocs diferents. I, a més a més, ens han avisat que els havien vist junts en un hotel… Per desgràcia de Risto, ens n’acabem assabentat perquè hi ha gent que els veu i una persona propera a ells ens té molta confiança”.
Risto Mejide torna amb Natalia després d’haver trencat un munt de vegades
La vida sentimental de Risto ha estat un no parar, últimament, però el seu entorn coincidiria que quan està amb la Natalia és quan el veuen “més content“. Que la farmacèutica tingui una “molt bona” relació amb els seus fills ajuda, és clar, ja que els confirmen que s’estima molt amb la petita Roma -la filla que Risto va tenir amb Laura Escanes-. La seva ha estat una relació d’aquestes amb molta atracció, però també molt sentiment… en el mal sentit, tenint en compte que s’ha dit que no han tingut ruptures molt amistoses. Que sempre s’acabin tornat a trobar, però, demostra que no poden estar l’un sense l’altre.
Està previst que Risto es traslladi a Menorca en breus, el destí on sempre passa part de l’estiu. Hi anirà amb Natalia? Ara molts esperen que algun dels dos es pronunciï per confirmar aquesta notícia, un titular que podria donar-se per vàlid quan veiem la primera fotografia. Si prefereixen esperar i, realment, anar a poc a poc… potser aquest posado oficial també trigarà. Temps al temps, el que queda clar és que els moviments en la vida sentimental del Risto interessen i arriben a moltes oïdes.