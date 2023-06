Risto i Natalia Almarcha formalitzen la relació amb dues fotos potents

Risto Mejide i Natalia Almarcha continuen formalitzant, pas a pas, la seva relació. El presentador i la farmacèutica es van començar a deixar veure junts fa uns mesos, un amor que consoliden i que no dubten en mostrar públicament. Aquest diumenge s’han posat d’acord per ensenyar, precisament, com són de feliços en els seus respectius perfils d’Instagram.

El primer ha estat ell, que ha compartit una instantània que ha fet parlar molt perquè suposa la primera de la seva xicota amb Roma, la filla que té en comú amb Laura Escanes. Amb aquest gest, doncs, evidencia que les dues ja es coneixen i que sembla que hi ha molt bon rotllo entre elles: “AmoR”, ha escrit per acompanyar la fotografia.

Risto Mejide publica la primera foto de la nòvia amb la filla | Instagram

I com li ha agraït la nova parella aquesta demostració de tendresa i complicitat? Tot publicant una fotografia de Risto amb el seu particular fill, el seu gosset Kairo. En la instantània apareix el publicista amb ell enmig d’un passeig pel jardí, una mostra que tots dos han entrat amb tendresa a la vida familiar de l’altre.

Risto, amb el gos de la nova nòvia | Instagram

Laura Escanes, centrada en la feina i el programa nou a TV3

Laura Escanes, per la seva banda, està centrada en el rodatge de La Travessa. La influencer barcelonina presentarà aquest nou espai de TV3, que arribarà a la graella la pròxima tardor. Aquests dies es troba als Pirineus amb l’equip de la televisió catalana, amb els quals està començant a rodar les primeres proves amb els concursants.

Des de la cadena expliquen que l’inici del rodatge és prometedor i que ja han passat per diferents indrets dels Pirineus, en unes primeres etapes i reptes trepidants que han posat a prova les habilitats físiques i els coneixements del territori dels concursants: “El format compta amb un gran desplegament tècnic i visual, des de plans aeris espectaculars i seguiment per muntanya fins a càmeres d’acció que proporcionaran el propi punt de vista dels participants del concurs”.

Primeres imatges del nou programa de Laura Escanes | Instagram

Laura Escanes prepara el programa de TV3 | Instagram

La presentadora i l’equip es perden pels Pirineus | Instagram

Ella està compartint imatges d’aquest rodatge, en el qual es mostra entusiasmada sobretot per trobar-se en un indret que s’estima tant i que la permetrà veure com se li dona aquest nou paper de presentadora.