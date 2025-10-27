Mainat treu a la llum el motiu real de l’acomiadament de Risto a ‘OT’

Josep Maria Mainat ha concedit una entrevista en un pòdcast que torna a col·locar sobre la taula l’edició més polèmica d’Operación Triunfo, aquella en què Risto Mejide va embogir completament des de la taula del jurat. El cofundador de Gestmusic i creador del concurs musical acaba de reconèixer que el fitxatge de Risto, segurament, va ser “un error”. A Vidas contadas, diu sentir-se “culpable” de tot el que va passar perquè hauria d’haver-ho tallat abans.
Els titulars de la conversa han estat molt impactants, però ajuden a posar context i entendre una mica més què va passar en aquell moment. Quan van fitxar Risto, que per llavors era un publicista més, els va reconèixer que no tenia ni idea de música i necessitaria ajuda per saber que havia de dir. Mainat va assessorar-lo personalment, diu, i confessa que li anaven dient que fotés canya als concursants. El problema? Que Risto va creure’s massa aquest paper i se li’n va anar de les mans: “Va arribar un moment en què ja no em feia cas. Va adonar-se que triomfava i parlaven d’ell quan fotia canya i, a partir d’aquí, va començar a desbarrar molt”.
La discussió de Risto Mejide i Jesús Vázquez, clau en el seu acomiadament
El problema? Que ja no criticava l’artista, només, sinó que també va començar a parlar malament del vestuari, de les llums o del programa en si. Un dels moments més tensos diu que va arribar quan el publicista va animar els teleespectadors a canviar de canal: “Va dir a càmera que era millor que connectessin amb Antena 3 perquè el que hi feien era molt millor que la merda que estàvem fent nosaltres. Això ho fa qualsevol altra persona el món i queda fulminantment acomiadat”. Si no ho van fer, és clar, és perquè les seves valoracions generaven una audiència increïble… però la situació va acabar sent insostenible i la discussió en directe amb Jesús Vázquez va suposar la gota que va fer vessar el got.
Ens referim a aquella ja mítica baralla en què Risto Mejide va deixar anar un comentari homòfob que va encendre el presentador: “Em sap greu, Risto, però he de protestar perquè em sembla que ha estat totalment fora de to això dels orificis i em sembla un gest homòfob que se suma als molts lletjos que ha tingut avui. Però bé, marxem a publicitat”. Davant d’això, el Risto no va callar: “Perdona? A mi no em titlles d’homòfob i marxes a publicitat. Ni de conya”. I el Jesús va replicar: “Quan un és groller, és groller. A mi no em diguis el que he de fer en el meu programa, guapo. Això per començar”.
“Lletgíssimes les coses que li has dit, groller, fora de lloc, misogin, homòfob i moltes coses més. Et demanaré que vagis a cagar, com diu l’Ángel. Marxa ja. Vols continuar valorant el programa? Doncs aquesta és la teva feina. O valores la Patricia o marxes”, va afegir Jesús. El Risto no va ajupir el cap, no: “Tu limita’t a presentar”. I l’esbroncada va continuar amb un retret rere un altre.
Ara que han passat uns quants anys, Mainat s’adona que haurien d’haver intervingut en directe com a membres de la direcció: “Si no hagués reaccionat el Jesús, hauríem sortit nosaltres. Vam trucar a Telecinco i vam demanar que l’acomiadessin”. La cosa és que creu que ho haurien d’haver fet d’una altra manera: “Teníem una americana preparada per sortir a l’escenari i dir-li que quedava acomiadat. Vaig penedir-me de no haver-ho fet així”, diu ara Mainat. “Cada vegada que obria la boca, deixava anar merda, merda i més merda”, afegeix en una entrevista que serveix per saber què pensa un dels creadors del programa sobre tota aquella història.