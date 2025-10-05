El cantant i productor televisiu Josep Maria Mainat ha tornat un cop més al Col·lapse de TV3 i ha parlat visiblement afectat del seu amic i company a la Trinca Toni Cruz, mort als 78 anys d’un càncer. Mainat ha donat alguns detalls de la malaltia de Cruz i ha recordat amb tristesa les últimes setmanes de vida del també productor televisiu. Jordi González, el successor de Ricard Ustrell al capdavant del programa estrella de la cadena pública els dissabtes a la nit —14% de share i 776.000 espectadors—, va anar al gra i li va preguntar per Cruz: “No sabíem que el Toni era malalt, tu sí que ho sabies és clar…”
Mainat ha confessat que ho sabia, però que tot havia estat “molt recent” i havia anat molt de pressa. “Al Toni li van detectar un tumor cerebral, bé, dos tumors cerebrals al gener i va morir al juliol. Va ser un final ràpid”, relata. La seva relació amb el càncer és complicada perquè el seu germà també morir de càncer i és una malaltia que li provoca molta por. “Semblava que el podien operar i que no… I que unes pastilles li podien rebaixar i que es podia, potser, o salvar o perllongar la supervivència i després tot va anar malament i va ser un desastre”.
La difícil lluita contra el càncer
Quan li van detectar els dos tumors, els metges ja van determinar que un era incurable “Les cèl·lules canceroses, amb perdó, són unes filles de puta perquè enganyen l’organisme fent veure que estàs bé i van creant i creant i creant i et maten”, explica. “Això és l’únic que em fa por a mi. Altres coses no em fan por. El càncer em fa molta por perquè pot venir demà… És un patiment per tu, per tota la teva família, que potser no t’ho acaben de dir, però ja els han dit que són un parell d’anys i adeu”.
També ha recordat el seu germà i com va viure els últims mesos de vida. “És una cosa que potser s’hauria de rumiar una mica millor”, ha sentenciat. “Et maltracten molt. Et fan quimioteràpia, radioteràpia… El meu germà es va morir fet una merda i no li van allargar ni un mes més del que havien dit al començament que viuria. I sempre penso: ‘I si li haguéssim estalviat tot aquest patiment?’ Amb tot, Mainat està convençut que “aquesta batalla contra el càncer l’hem de guanyar”, però reconeix que encara hi ha molt camí a fer. “Podem envellir o no, cuidar-nos, però per molt que em cuidi, si m’enganxa un càncer demà passat, això no té solució encara. Alguns càncers, sí i cada vegada en sabem una mica més, però la guerra contra el càncer l’hem de guanyar”.