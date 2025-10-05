El cantante y productor televisivo Josep Maria Mainat ha vuelto una vez más a Col·lapse de TV3 y ha hablado visiblemente afectado de su amigo y compañero en La Trinca Toni Cruz, muerto a los 78 años de un cáncer. Mainat ha dado algunos detalles de la enfermedad de Cruz y ha recordado con tristeza las últimas semanas de vida del también productor televisivo. Jordi González, el sucesor de Ricard Ustrell al frente del programa estrella de la cadena pública los sábados por la noche —14% de share y 776.000 espectadores—, fue al grano y le preguntó por Cruz: “No sabíamos que Toni estaba enfermo, tú sí que lo sabías claro…”

Mainat ha confesado que lo sabía, pero que todo había sido “muy reciente” y había ido muy rápido. “A Toni le detectaron un tumor cerebral, bueno, dos tumores cerebrales en enero y murió en julio. Fue un final rápido”, relata. Su relación con el cáncer es complicada porque su hermano también murió de cáncer y es una enfermedad que le provoca mucho miedo. “Parecía que lo podían operar y que no… Y que unas pastillas le podían reducir y que se podía, quizás, o salvar o prolongar la supervivencia y después todo fue mal y fue un desastre”.

La difícil lucha contra el cáncer

Cuando le detectaron los dos tumores, los médicos ya determinaron que uno era incurable “Las células cancerosas, con perdón, son unas hijas de puta porque engañan al organismo haciendo ver que estás bien y van creando y creando y creando y te matan”, explica. “Eso es lo único que me da miedo a mí. Otras cosas no me dan miedo. El cáncer me da mucho miedo porque puede venir mañana… Es un sufrimiento para ti, para toda tu familia, que quizás no te lo acaban de decir, pero ya les han dicho que son un par de años y adiós”.

También ha recordado a su hermano y cómo vivió los últimos meses de vida. “Es algo que quizás se debería pensar un poco mejor”, ha sentenciado. “Te maltratan mucho. Te hacen quimioterapia, radioterapia… Mi hermano se murió hecho una mierda y no le alargaron ni un mes más de lo que habían dicho al comienzo que viviría. Y siempre pienso: ‘¿Y si le hubiéramos ahorrado todo este sufrimiento?’ Con todo, Mainat está convencido de que “esta batalla contra el cáncer la tenemos que ganar”, pero reconoce que aún hay mucho camino por recorrer. “Podemos envejecer o no, cuidarnos, pero por mucho que me cuide, si me agarra un cáncer pasado mañana, esto no tiene solución aún. Algunos cánceres, sí y cada vez sabemos un poco más, pero la guerra contra el cáncer la tenemos que ganar”.