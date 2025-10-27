Mainat revela el motivo real del despido de Risto en ‘OT’

Josep Maria Mainat ha concedido una entrevista en un pódcast que vuelve a poner sobre la mesa la edición más polémica de Operación Triunfo, aquella en la que Risto Mejide enloqueció completamente desde la mesa del jurado. El cofundador de Gestmusic y creador del concurso musical acaba de reconocer que la contratación de Risto, seguramente, fue “un error”. En Vidas contadas, dice sentirse “culpable” de todo lo que pasó porque debería haberlo cortado antes.

Los titulares de la conversación han sido muy impactantes, pero ayudan a poner contexto y entender un poco más qué pasó en aquel momento. Cuando contrataron a Risto, que por entonces era un publicista más, les reconoció que no tenía ni idea de música y necesitaría ayuda para saber qué tenía que decir. Mainat lo asesoró personalmente, dice, y confiesa que le decían que metiera caña a los concursantes. ¿El problema? Que Risto se creyó demasiado ese papel y se le fue de las manos: “Llegó un momento en que ya no me hacía caso. Se dio cuenta de que triunfaba y hablaban de él cuando metía caña y, a partir de ahí, comenzó a desbarrar mucho”.

Josep Maria Mainat critica la actitud de Risto Mejide en OT | Youtube

La discusión de Risto Mejide y Jesús Vázquez, clave en su despido

¿El problema? Que ya no criticaba solo al artista, sino que también comenzó a hablar mal del vestuario, de las luces o del programa en sí. Uno de los momentos más tensos dice que llegó cuando el publicista animó a los telespectadores a cambiar de canal: “Dijo a cámara que era mejor que conectaran con Antena 3 porque lo que hacían allí era mucho mejor que la mierda que estábamos haciendo nosotros. Eso lo hace cualquier otra persona en el mundo y queda fulminantemente despedida”. Si no lo hicieron, está claro, es porque sus valoraciones generaban una audiencia increíble… pero la situación acabó siendo insostenible y la discusión en directo con Jesús Vázquez supuso la gota que colmó el vaso.

Nos referimos a aquella ya mítica pelea en la que Risto Mejide soltó un comentario homófobo que encendió al presentador: “Lo siento, Risto, pero tengo que protestar porque me parece que ha estado totalmente fuera de lugar eso de los orificios y me parece un gesto homófobo que se suma a los muchos feos que ha tenido hoy. Pero bueno, nos vamos a publicidad”. Ante eso, Risto no calló: “¿Perdona? A mí no me tildas de homófobo y te vas a publicidad. Ni de coña”. Y Jesús replicó: “Cuando uno es grosero, es grosero. A mí no me digas lo que tengo que hacer en mi programa, guapo. Eso para empezar”.

“Feísimas las cosas que le has dicho, grosero, fuera de lugar, misógino, homófobo y muchas cosas más. Te pediré que te vayas a cagar, como dice Ángel. Vete ya. ¿Quieres continuar valorando el programa? Pues esa es tu tarea. O valoras a Patricia o te vas”, añadió Jesús. Risto no agachó la cabeza, no: “Tú limítate a presentar”. Y la bronca continuó con un reproche tras otro.

Ahora que han pasado unos cuantos años, Mainat se da cuenta de que deberían haber intervenido en directo como miembros de la dirección: “Si no hubiera reaccionado Jesús, habríamos salido nosotros. Llamamos a Telecinco y pedimos que lo despidieran”. La cosa es que cree que deberían haberlo hecho de otra manera: “Teníamos una americana preparada para salir al escenario y decirle que quedaba despedido. Me arrepentí de no haberlo hecho así”, dice ahora Mainat. “Cada vez que abría la boca, soltaba mierda, mierda y más mierda”, añade en una entrevista que sirve para saber qué piensa uno de los creadores del programa sobre toda aquella historia.