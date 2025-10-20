Risto Mejide vuelve a estar enamorado. O eso es lo que se puede interpretar después de su última publicación en Instagram. Las relaciones amorosas del presentador de Chester siempre generan mucho revuelo, sobre todo a raíz de su matrimonio con Laura Escanes, con quien tuvo a su hija Roma. Sus relaciones se analizan con lupa y llama mucho la atención que sus parejas suelen ser chicas mucho más jóvenes que él. Hace muy pocos meses que salió a la luz su última ruptura después de cuatro meses con Laia Grassi, una joven catalana de 37 años experta en Inteligencia Artificial y a quien también entrevistó en su programa. Ahora, Risto ha confirmado que ha abierto su corazón al amor después de las informaciones que salieron respecto a su nueva novia, una chica asturiana llamada Merche.

Risto Mejide tiene nueva novia: ¿quién es ella? | Europa Press

Risto Mejide confirma su nueva relación: ¿quién es ella?

Risto Mejide tiene nueva pareja y parece que ya ha superado su historia de amor con Laia Grassi. Para confirmar la noticia, sus seguidores de Instagram han encontrado una serie de intercambio de mensajes románticos que confirman las informaciones que anunció el periodista Javi Hoyos hace unos días. Ella se llama Merche, es de Asturias y es historiadora del arte. En una de sus historias temporales de esta red social, que ahora ha puesto privada, se podía ver un vídeo donde una pulsera con el nombre Risto los delató. Ahora, parece que el jurado de Got Talent ha decidido hacer pública esta relación de una manera más directa.

La publicación y el comentario que confirman la relación

El post es muy simple, pero directo: una fotografía en la que Merche se hace un selfie de ambos durante su viaje a Hamburgo. ¿El texto que lo acompaña? La palabra Liebestraum, una palabra alemana que significa «sueño de amor». Más claro imposible. Además, buscando entre los comentarios de la publicación, se puede ver el mensaje que ha escrito su nueva novia.

La imagen de confirmación de la nueva pareja | Instagram

«Lo inevitable siempre encuentra su camino. En Hamburgo o al fin del mundo. ¡Te amo, maldita sea!», se puede leer en el comentario. Sea como sea, parece que Risto Mejide vuelve a estar ilusionado cuando este mes de noviembre cumplirá 52 años. Ahora, sin embargo, uno de los detalles que continúan generando debate es que sus parejas son más jóvenes que él, como la actriz Grecia Castta o Laia Grassi. Habrá que esperar para ver cómo avanza la relación.