Laura Escanes ha abierto las puertas de la que es su nueva casa de verano, una finca moderna y completamente blanca que acaba de comprar en Menorca. En un ejercicio de transparencia con los fans, la influencer barcelonesa ha publicado un video en el que muestra cómo es esta propiedad tan espectacular por dentro y por fuera. De momento, todas las habitaciones están sin decorar y aún tiene que hacer alguna pequeña reforma. No obstante, la casa parece totalmente nueva y los acabados son muy lujosos. Con jardín y piscina, ya la fachada principal demuestra que ha tenido que invertir una buena cantidad de dinero para adquirirla.

Era el sueño de toda la vida de la creadora de contenido, que explica en este blog que buscaba la casa ideal en esta isla desde hace más de cinco años. Después de una búsqueda muy intensa, la ha encontrado y no puede estar más contenta. Visiblemente emocionada, en este video que ha publicado en su canal de Youtube aparece acompañada de la decoradora que le aconsejará qué muebles y qué estilo colocar en cada habitación para que quede una casa digna de revista.

La fachada de la casa ya demuestra lo espectacular que es | Youtube

Laura Escanes comparte videos y fotos del interior de la casa que ha comprado en Menorca

Una a una, Laura Escanes ha ido entrando a las habitaciones para mostrar cómo son y qué ideas tiene para cada espacio. Cuando entras por la puerta, lo primero que encuentras es un salón comedor muy grande que tiene incorporada una cocina americana inmensa. Los muebles, todos en madera de color blanco, aportan el toque moderno que sigue la tendencia decorativa de los últimos años. En el suelo, parqué, y todos los cierres de aluminio se ven nuevos en un tono gris oscuro que sigue el mismo estilo.

Los armarios, de color blanco, le ayudarán a poder guardar la ropa y los complementos de los que presume luego a través de Instagram. Ha mostrado cómo es su habitación, una suite con baño incorporado, y también la habitación de la pequeña Roma, su hija, que contará con un espacio privilegiado en esta finca de dos plantas.

Esta será la habitación de Laura Escanes en Menorca | Youtube

El comedor es inmenso y tiene cocina americana | Youtube

Todas las habitaciones tienen armarios muy grandes | Youtube

Los fans más curiosos están encantados de poder asomarse al interior de la nueva casa de Laura Escanes, que se alojará aquí cada vez que viaje a Menorca. La influencer pasa buena parte del verano en esta, «la isla de su vida» como ha dicho públicamente varias veces. Ahora que tiene un espacio propio que podrá decorar como quiera, la cosa será aún más especial. De momento, toca ponerse a decorar y dejarlo todo listo para la primera estancia en lo que supone su nueva adquisición inmobiliaria.