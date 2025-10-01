Laura Escanes ha cumplido un sueño que perseguía desde hace mucho tiempo, poder comprarse una casa en Menorca. La influencer viaja a la isla Balear desde hace muchos años, un hábito que ya tenía con Risto Mejide cuando estaban casados y que ha mantenido con sus amigas y la familia después del divorcio. Siempre decía que algún día le encantaría tener una propiedad allí, pero eran muchas gestiones y aún más dinero. Ahora que triunfa en las redes sociales y también como presentadora de TV3, ha podido reunir la entrada que le pedían y ya ha podido ir a recoger las llaves.

«Lo he manifestado, soñado e imaginado toda mi vida. De todas las maneras posibles. Este momento tenía que llegar. La isla de mi vida, el lugar que todo lo cura, el lugar que me ha visto crecer, enamorarme, desenamorarme, que me ha visto a las 3 de la madrugada con unas copas de más, llorar, reír, crecer, formar una familia, crear recuerdos con mi hija«, escribe. Muy emocionada, Laura Escanes reconoce que siempre se iba de allí con una excusa bajo el brazo para volver: «Y qué excusa, mi casa. Sólo tengo ganas de llorar. Qué locura, qué felicidad«.

Laura Escanes cumple el sueño de comprarse una casa en Menorca | Instagram

Primeras imágenes de Laura Escanes en su nueva casa de Menorca

Laura Escanes ha compartido un vídeo en Instagram en el que enlaza imágenes de diferentes momentos que ha vivido en Menorca recientemente: una puesta de sol, ella navegando en alta mar, nadando en las aguas cristalinas, riendo y en compañía de su hija y su perro. Al final, la grabación más especial de todas en la que se la ve bailar con la niña dentro de lo que será una de las habitaciones de su nueva casa de veraneo.

De momento, no ha compartido detalles de cómo es esta propiedad. No se sabe en qué parte de la isla se encuentra, si es un piso o una casa, si es grande o pequeña… Solo vemos una puerta y el interior de una habitación aún sin muebles, pero ya con las paredes pintadas de blanco y el parquet colocado. Además, en otra publicación muestra cómo son las llaves con la mano de la pequeña Roma sobre la suya. Laura Escanes y su hija siempre se hacen una foto en la misma calle, año tras año, unos cuadros que ahora dice que decorarán las paredes de esta propiedad.

La influencer y la hija tendrán otra casa, ahora en las Islas Baleares | Instagram

Laura Escanes ha preparado un vídeo para anunciar la última adquisición | Instagram

Son muchos los amigos y compañeros de profesión de la catalana que han llenado la publicación de aplausos e iconos de corazones. Sus seguidores también son conscientes de cuánto quería poder tener un rinconcito suyo en esta isla, un sueño que ha cumplido y que la hará de lo más feliz.