Laura Escanes ha obert les portes de la que és la seva nova casa d’estiueig, una finca moderna i tota blanca que s’acaba de comprar a Menorca. En un exercici de transparència amb els fans, la influencer barcelonina ha publicat un vídeo en el qual mostra com és aquest immoble tan espectacular per dins i per fora. De moment, totes les habitacions estan sense decorar i encara ha de fer alguna petita reforma. No obstant això, la casa sembla totalment nova i els acabats són molt luxosos. Amb jardí i piscina, ja la façana principal demostra que s’ha hagut de deixar uns quants calerons per adquirir-la.
Era el somni de tota la vida de la creadora de contingut, que explica en aquest blog que buscava la casa ideal en aquesta illa des de fa més de cinc anys. Després d’una cerca molt intensa, l’ha trobada i no pot estar més contenta. Visiblement emocionada, en aquest vídeo que ha publicat al seu canal de Youtube apareix acompanyada de la decoradora que l’aconsellarà quins mobles i quin estil posar a cada habitació perquè quedi una casa digna de revista.
Laura Escanes comparteix vídeos i fotos de l’interior de la casa que s’ha comprat a Menorca
Una a una, Laura Escanes ha anat entrant a les habitacions per mostrar com són i quines idees té per a cada espai. Quan entres per la porta, el primer que et trobes és un saló menjador molt gran que té incorporada una cuina americana immensa. Els mobles, tots en fusta de color blanc, aporten el toc modern que segueix la tendència decorativa dels últims anys. A terra, parquet, i tots els tancaments d’alumini es veuen nova en un to gris fosc que segueix el mateix estil.
Els armaris, de color blanc, l’ajudaran a poder guardar la roba i els complements dels que presumeix després a través d’Instagram. Ha mostrat com és la seva habitació, una suite amb lavabo incorporat, i també l’habitació de la petita Roma, la seva filla, que comptarà amb un espai privilegiat en aquesta finca de dues plantes.
Els fans més tafaners estan encantats de poder ficar el nas a l’interior de la nova casa de Laura Escanes, que s’allotjarà aquí cada vegada que viatgi fins a Menorca. La influencer passa bona part de l’estiu en aquesta, “l’illa de la seva vida” com ha dit públicament diverses vegades. Ara que té un espai propi que podrà decorar com ella vulgui, la cosa serà encara més especial. De moment, toca posar-se a decorar i deixar-ho tot llest per a la primera estada en la qual suposa la seva nova adquisició immobiliària.