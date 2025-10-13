Risto Mejide vuelve a ser noticia esta semana. El presentador sorprendió a todos con un comunicado bomba informando que dejaría de formar parte de Got Talent. «Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent shows. Habrán sido 20 años en los que he valorado más de 4.500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país», explica. Ahora, sin embargo, la noticia que ha salido a la luz está relacionada con su vida personal.

Su historial amoroso ha llenado páginas y páginas de las revistas del corazón, sobre todo una de las más mediáticas con la influencer Laura Escanes, con quien se casó y tuvo a su hija Roma. Después del divorcio de la pareja, se ha hablado mucho de sus relaciones personales, sobre todo porque la mayoría de las chicas eran mucho más jóvenes que él. Hace aproximadamente un mes, Les Mamarazzis sacaron a la luz la ruptura con su última novia, Laia Grassi, una joven catalana de 37 años, experta en inteligencia artificial y publicista de formación, como Risto. Un romance de cuatro meses que parece que ya ha superado.

Las pistas de la nueva pareja de Risto Mejide

Ahora, cuando apenas había salido a la luz esta ruptura, el periodista Javi Hoyos ha descubierto quién podría ser la nueva novia del presentador de Chester. Un vídeo publicado por la chica y una pulsera muy concreta habrían sido las claves para relacionarlos.

¿Quién es la chica y cómo ha descubierto que están juntos? Como decíamos, ha sido el periodista quien ha sacado a la luz estas informaciones. La chica se llama Merche, es de Asturias y es historiadora del arte, tal como se puede ver en sus redes sociales, ahora privadas. Antes, y en el momento en que salió a la luz el vídeo clave, se podía ver en las stories de la joven un vídeo en el interior del coche, donde el conductor entrelazaba una de las manos con la chica para hacerle un par de gestos en la pierna.

Un elemento clave para relacionarlos

¿Y cómo se puede saber quién es él? El elemento que ha delatado a la pareja es la pulsera que lleva en la muñeca. Se trata de un brazalete con una pieza metálica en la que se puede ver el nombre RISTO en mayúsculas y de color plata.

La pulsera que lleva Risto coincide con la pulsera del video | Instagram

Un elemento que el presentador y jurado de televisión lleva tiempo usando y que sería el indicador que confirmaría la noticia. Por ahora, ninguno de los dos ha aclarado la información y se desconoce si la relación ya está formada, si son amigos que se están conociendo o una nueva ilusión para Risto. Sea como sea, la chica ha puesto su perfil de Instagram en privado, pero en caso de que se confirme la noticia, habrá que esperar para saber si Risto decide compartirlo de manera pública o serán los paparazzi quienes los capturen.