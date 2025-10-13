Risto Mejide torna a ser notícia aquesta setmana. El presentador sorprenia tothom amb un comunicat bomba informant que deixaria de formar part de Got Talent. “Aquests dies em trobo gravant el meu últim ball com a jurat de talent shows. Hauran estat 20 anys en els quals he valorat més de 4.500 actuacions en pràcticament tots els formats que s’han emès en el nostre país”, explica. Ara, però, la notícia que han tret a la llum està relacionada amb la seva vida personal.
El seu historial amorós ha omplert pàgines i pàgines de les revistes de paper cuixé, sobretot una de les més mediàtiques amb la influencer Laura Escanes, amb qui es va casar i va tenir la seva filla Roma. Després del divorci de la parella, se n’ha parlat molt de les seves relacions personals, sobretot perquè la majoria de les noies eren molt més joves que ells. Fa ben bé un mes, Les Mamarazzis treien a la llum la ruptura amb la seva última xicota, Laia Grassi, una jove catalana de 37 anys, experta en intel·ligència artificial i publicista de formació, com Risto. Un romanç de quatre mesos que sembla que ja ha superat.
Les pistes de la nova parella de Risto Mejide
Ara, quan feia poc que sortia a la llum aquesta ruptura, el periodista Javi Hoyos ha descobert qui podria ser la nova xicota del presentador de Chester. Un vídeo publicat per la noia i una polsera molt concreta haurien estat les claus per relacionar-los.
Qui és la noia i com ha descobert que estan junts? Com dèiem, ha estat el periodista qui ha tret a la llum aquestes informacions. La noia es diu Merche, és d’Astúries i és historiadora de l’art, tal com es pot veure a les seves xarxes socials, ara privades. Abans, i moment en què ha sortit a la llum el vídeo clau, es podia veure a les stories de la jove un vídeo a l’interior del cotxe, on el conductor entrellaçava una de les mans amb la noia per fer-li un parell de gests a la cama.
Un element clau per relacionar-los
I com es pot saber qui és ell? L’element que ha delatat la parella és la polsera que porta al canell. Es tracta d’un braçalet amb una peça metàl·lica en què es pot veure el nom RISTO en majúscules i de color plata.
Un element que el presentador i jurat de televisió fa temps que porta a la mà i que seria l’indicador que confirmaria la notícia. Ara per ara, cap d’ells ha aclarit la informació i es desconeix si és la relació ja està formada, si són uns amics que s’estan coneixent o una nova il·lusió per a Risto. Sigui com sigui, la noia ha posat el seu perfil a Instagram privat, però en cas que es confirmi la notícia, caldrà esperar per saber si Risto decideix compartir-ho de manera pública o seran els paparazzis qui els enxamparan.