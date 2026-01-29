Risto Mejide torna a estar solter i ja van unes quantes ruptures amoroses en els últims mesos. Des que se separés de Laura Escanes el 2022, ha encadenat una relació amb una altra pràcticament sense parar. I no les ha portat en secret, sinó que ha fet la presentació oficial de cadascuna d’elles a actes públics i també a través de les xarxes socials. L’última parella que se li coneixia s’anomena Merche Torre, una historiadora de l’art asturiana de gairebé 30 anys amb la qui ha estat viatjant bastant mentre ha durat aquesta història d’amor breu, però intensa.
Amb ella l’hem vist a Hamburg, a Astúries i a Londres abans d’acudir junts a la festa del 50è aniversari del presentador. La noia ha omplert el seu perfil d’Instagram de fotos romàntiques amb petons i missatges tan tendres com “ets la meva persona preferida“. I ell no s’ha quedat curt, ja que ha comentat tots aquests posts amb icones de cor i dedicatòries romàntiques: “T’estimo, maleït sigui“. Ara bé, tota aquesta felicitat ha acabat de sobte i han decidit separar els seus camins.
Així ho ha confirmat el Risto, que no ha volgut respondre quan la col·laboradora del Todo es mentira li ha preguntat si tenia parella o no perquè la seva tieta estava interessada en ell. Davant d’això, alguns mitjans han publicat articles que especulaven sobre la seva situació sentimental i ell ha acabat responent amb la contundència que el caracteritza: “Com que no he respost, alguns carronyaires estan preparant la seva exclusiva. Doncs la rebentaré perquè no, no surto amb ningú. Estic solter, però no sol, i molt tranquil. I ara que ja no hi ha exclusiva, a veure si ens centrem en el que és realment important. Com si no estigués passant res més al nostre país, en fi”.
Com es van conèixer Risto i Merche Torre, l’última de les seves parelles?
Després de cinc mesos junts, va ser la setmana passada quan van prendre la decisió de separar-se. Així ho han pogut saber les Mamarazzi, que han tret a la llum que la parella va conèixer-se l’estiu passat quan ella va apropar-se a ell a demanar-li una fotografia que acabaria publicant a Instagram. A partir d’aquí, haurien començat a parlar a través del xat de l’aplicació i va sorgir l’espurna. La noia ja coneixia la família del presentador, asseguren, així que era una relació bastant seriosa. I ara que la cosa ha acabat, està “molt dolguda“: “S’han bloquejat a les xarxes socials i han desaparegut les etiquetes que s’havien fet en publicacions antigues. Des del seu entorn ens neguen que hi hagi terceres persones, però a mi m’estranya“, han deixat anar.
No se sap, doncs, quin és el motiu d’aquesta ruptura però fins fa quinze dies -quan publicaven fotos maques del viatge a Londres- ningú no hagués dit que la cosa acabaria d’una forma tan abrupta. Per part del Risto sembla que no té gens d’interès per parlar públicament del tema, així que caldrà esperar per veure si l’asturiana es decideix a parlar-ne públicament.
Una altra separació que torna a deixar solter el Risto, centrat en la feina i enfadat quan veu que la seva vida sentimental torna a protagonitzar titulars de la premsa rosa.