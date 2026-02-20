Oriol Cardona ha fet història en aconseguir l’or olímpic a la prova de sprint d’esquí de muntanya després d’un munt d’anys de sequera per als esquiadors catalans. El de Banyoles partia com un dels preferits, però el seu triomf ha estat rebut amb moltíssima alegria pels fans d’aquest esport i per la seva gent més propera. Una de les més orgulloses? La seva parella, l’actriu Amaia Aberasturi a qui han gravat emocionadíssima mentre l’animava des de la grada. Què se sap de la seva vida privada? Analitzem tots els detalls d’una història d’amor que van confirmar a finals del 2023.
La seva parella, com dèiem, és la intèrpret basca de 28 anys que ha estat nominada a un Premi Goya per Akelarre. El públic la pot conèixer també per la seva participació a Bienvenidos a Edén, la producció de Netflix, encara que la llista de pel·lícules i sèries en les quals ha participat és molt llarga. Cap dels dos no és fan de parlar en públic de la seva vida íntima, la que intenten mantenir de la manera més hermètica possible. I, per això, la sorpresa va ser majúscula quan l’actriu el va convidar a acompanyar-la a la catifa vermella del Festival de Cine de Donostia.
Amaia Aberasturi demostra que parla molt bé el català al 30 Minuts de TV3
I des que la relació es va fer pública, a ella l’hem vist donant-li suport a la grada com una autèntica groupie. Tot just després de rebre la medalla, l’Oriol ha volgut dedicar-li el triomf a ella i tothom que l’ha ajudat: “Amaia m’ha donat moltíssim suport, sense ella i tot l’equip que hi ha darrere no estaria aquí“. També va dedicar-li unes paraules molt maques en el documental sobre ell que va emetre el 30 Minuts diumenge passat: “Tenim caràcters molt diferents, però m’entén molt bé i m’aporta moltíssim. M’ajuda en tot des de temes nutricionals, psicològics, moments que ho passo malament… ha estat un punt de suport molt important per a mi”.
En aquest programa, a més a més, vam descobrir que la noia ha après català ara que s’ha traslladat a Barcelona per viure amb ell: “Recordo que em deia que no menjava amanida, que no li agradava la verdura… jo pensava que quin esportista era aquell, que era una red flag total i, de fet, li vaig dir que canviàvem això o jo no podia estar amb ell”, se la va sentir en un català pràcticament perfecte. També al seu perfil d’Instagram veiem que escriu en la llengua de la seva parella en les publicacions que tenen a veure amb ell: “Demà és el dia! Haver arribat fins aquí és increïble. Ets increïble. A per totes. T’estimo“.
Estoy viendo videos de Amaia Aberasturi hablando en catalan y que bien lo habla, imagino que oriol cardona le habra enseñado— Andaira 🎺 (@BigA10090) February 20, 2026
Una parella que surt des de fa més de dos anys, com a mínim, i que es mostra enamoradíssima en les poques ocasions en què deixen enrere aquesta vergonya típica de parlar de l’amor davant les càmeres.