Oriol Cardona ha hecho historia al conseguir el oro olímpico en la prueba de sprint de esquí de montaña después de muchos años de sequía para los esquiadores catalanes. El de Banyoles partía como uno de los favoritos, pero su triunfo ha sido recibido con mucha alegría por los fanáticos de este deporte y por su gente más cercana. ¿Una de las más orgullosas? Su pareja, la actriz Amaia Aberasturi, a quien grabaron muy emocionada mientras lo animaba desde la grada. ¿Qué se sabe de su vida privada? Analizamos todos los detalles de una historia de amor que confirmaron a finales de 2023.

Su pareja, como decíamos, es la intérprete vasca de 28 años que ha sido nominada a un Premio Goya por Akelarre. El público también puede conocerla por su participación en Bienvenidos a Edén, la producción de Netflix, aunque la lista de películas y series en las que ha participado es muy larga. Ninguno de los dos es fan de hablar en público sobre su vida íntima, que intentan mantener lo más herméticamente posible. Y, por eso, la sorpresa fue mayúscula cuando la actriz lo invitó a acompañarla en la alfombra roja del Festival de Cine de Donostia.

Y desde que la relación se hizo pública, a ella la hemos visto apoyándolo en la grada como una auténtica groupie. Justo después de recibir la medalla, Oriol quiso dedicarle el triunfo a ella y a todos los que lo han ayudado: «Amaia me ha dado muchísimo apoyo, sin ella y todo el equipo que está detrás no estaría aquí«. También le dedicó unas palabras muy bonitas en el documental sobre él que emitió 30 Minuts el pasado domingo: «Tenemos caracteres muy diferentes, pero me entiende muy bien y me aporta muchísimo. Me ayuda en todo desde temas nutricionales, psicológicos, momentos en los que lo paso mal… ha sido un punto de apoyo muy importante para mí».

En este programa, además, descubrimos que la chica ha aprendido catalán ahora que se ha trasladado a Barcelona para vivir con él: «Recuerdo que me decía que no comía ensalada, que no le gustaba la verdura… yo pensaba qué tipo de deportista era ese, que era una red flag total y, de hecho, le dije que cambiábamos eso o yo no podía estar con él», se la escuchó en un catalán prácticamente perfecto. También en su perfil de Instagram vemos que escribe en la lengua de su pareja en las publicaciones que tienen que ver con él: «¡Mañana es el día! Haber llegado hasta aquí es increíble. Eres increíble. A por todas. Te quiero«.

Una pareja que sale desde hace más de dos años, como mínimo, y que se muestra muy enamorada en las pocas ocasiones en que dejan atrás esta vergüenza típica de hablar del amor frente a las cámaras.