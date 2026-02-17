El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Les fotos més romàntiques de Marc Márquez i la nòvia ‘influencer’
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
17/02/2026 13:24

Marc Márquez i Gemma Pinto estan enamoradíssims, una parella que no dubta a compartir les fotos del seu dia a dia a Instagram. Els fans estan contentíssims amb això, és clar, ja que és habitual que facin públics els seus àlbums de vacances i no són els típics que prefereixen mantenir la relació hermètica. Es dediquen comentaris macos públicament i també ensenyen com es comporten quan no tenen càmeres davant.

Et pot interessar

Ara, amb motiu de l’aniversari del pilot de MotoGP, la influencer l’ha felicitat a través de les xarxes i ha fet una tria de les millors fotos de l’any: “Que els 33 et portin tot el que somies. Jo només vull seguir al teu costat. Per molts anys, amor“, li ha dedicat en català.

Gemma Pinto obre l’àlbum privat del dia a dia amb Marc Márquez

Entre les imatges que ha fet públiques, en destaquen unes quantes de l’estiu passat que haurien fet durant les seves vacances a la platja. Els hem pogut veu en banyador a la sorra, banyant-se al mar, en un xiringuito, envoltats de palmeres o també gaudint d’una barbacoa en banyador que demostra que el pilot és l’encarregat de girar la carn amb barret de palla inclòs. Guapos, relaxats i amb mirades tendres que demostren com s’estimen després de tres anys junts.

Gemma Pinto i Marc Márquez, enamoradíssims - Instagram
Gemma Pinto i Marc Márquez, enamoradíssims | Instagram
Les vacances d'estiu protagonitzen la majoria de fotos - Instagram
Les vacances d’estiu protagonitzen la majoria de fotos | Instagram
Aquest estiu han viatjat a platges paradisíaques - Instagram
Aquest estiu han viatjat a platges paradisíaques | Instagram
La influencer ha obert l'àlbum privat - Instagram
La influencer ha obert l’àlbum privat | Instagram
La publicació permet veure'ls en moments privats - Instagram
La publicació permet veure’ls en moments privats | Instagram

En aquest àlbum tan personal, Gemma Pinto també ha mostrat com són quan viatgen en cotxe, les abraçades que es fan quan s’han de separar a l’aeroport o la felicita immensa que viuen ara que han adoptat un gosset. Aquesta mateixa setmana treien a la llum aquesta adopció, de fet, una ampliació de la família que demostra que la seva és una relació consolidada que els fa pensar a llarg termini.

La seva relació travessa un bon moment - Instagram
La seva relació travessa un bon moment | Instagram
La parella ha adoptat un gosset aquesta mateixa setmana - Instagram
La parella ha adoptat un gosset aquesta mateixa setmana | Instagram
Els viatges són constants per les seves feines - Instagram
Els viatges són constants per les seves feines | Instagram

En aquesta declaració d’amor a Instagram, Gemma Pinto ha dit clarament que considera Marc Márquez “el millor company de vida” del món i que diu que està “molt enamorada d’ell“. “Per molts anys, amor meu, t’estimo infinit“, ha repetit també en català. Els fans han aprofitat per felicitar el pilot i han aplaudit que demostrin aquest amor sense vergonya.

Marc Márquez

Més notícies
Notícia: Marc Márquez rep una felicitació d&#8217;aniversari especial a &#8216;El Hormiguero&#8217;
Comparteix
El pilot de MotoGP ha visitat el programa de Pablo Motos i ha celebrat el seu 32è aniversari
Notícia: Marc Márquez, viral a &#8216;El Hormiguero&#8217; per una clatellada a Pablo Motos
Comparteix
El pilot no ha continuat la broma que volia iniciar el presentador
Notícia: Marc Márquez parla de la nova xicota en una entrevista molt personal
Comparteix
El pilot de Moto GP assegura que està "molt enamorat" de Gemma Pinto, la 'influencer' que el té captivat
Notícia: Marc Márquez i Gemma Pinto, enamoradíssims: missatge dolç i molt romàntic
Comparteix
El pilot de Moto GP i la 'influencer' catalana publiquen fotos maques i es dediquen comentaris extremadament tendres

Comparteix

Icona de pantalla completa