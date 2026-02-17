Marc Márquez i Gemma Pinto estan enamoradíssims, una parella que no dubta a compartir les fotos del seu dia a dia a Instagram. Els fans estan contentíssims amb això, és clar, ja que és habitual que facin públics els seus àlbums de vacances i no són els típics que prefereixen mantenir la relació hermètica. Es dediquen comentaris macos públicament i també ensenyen com es comporten quan no tenen càmeres davant.
Ara, amb motiu de l’aniversari del pilot de MotoGP, la influencer l’ha felicitat a través de les xarxes i ha fet una tria de les millors fotos de l’any: “Que els 33 et portin tot el que somies. Jo només vull seguir al teu costat. Per molts anys, amor“, li ha dedicat en català.
Gemma Pinto obre l’àlbum privat del dia a dia amb Marc Márquez
Entre les imatges que ha fet públiques, en destaquen unes quantes de l’estiu passat que haurien fet durant les seves vacances a la platja. Els hem pogut veu en banyador a la sorra, banyant-se al mar, en un xiringuito, envoltats de palmeres o també gaudint d’una barbacoa en banyador que demostra que el pilot és l’encarregat de girar la carn amb barret de palla inclòs. Guapos, relaxats i amb mirades tendres que demostren com s’estimen després de tres anys junts.
En aquest àlbum tan personal, Gemma Pinto també ha mostrat com són quan viatgen en cotxe, les abraçades que es fan quan s’han de separar a l’aeroport o la felicita immensa que viuen ara que han adoptat un gosset. Aquesta mateixa setmana treien a la llum aquesta adopció, de fet, una ampliació de la família que demostra que la seva és una relació consolidada que els fa pensar a llarg termini.
En aquesta declaració d’amor a Instagram, Gemma Pinto ha dit clarament que considera Marc Márquez “el millor company de vida” del món i que diu que està “molt enamorada d’ell“. “Per molts anys, amor meu, t’estimo infinit“, ha repetit també en català. Els fans han aprofitat per felicitar el pilot i han aplaudit que demostrin aquest amor sense vergonya.