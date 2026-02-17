Marc Márquez y Gemma Pinto están muy enamorados, una pareja que no duda en compartir las fotos de su día a día en Instagram. Los fans están encantados con esto, claro, ya que es habitual que hagan públicos sus álbumes de vacaciones y no son los típicos que prefieren mantener la relación hermética. Se dedican comentarios bonitos públicamente y también muestran cómo se comportan cuando no tienen cámaras delante.

Ahora, con motivo del cumpleaños del piloto de MotoGP, la influencer lo ha felicitado a través de las redes y ha hecho una selección de las mejores fotos del año: «Que los 33 te traigan todo lo que sueñas. Yo solo quiero seguir a tu lado. Por muchos años, amor«, le ha dedicado en catalán.

Gemma Pinto abre el álbum privado del día a día con Marc Márquez

Entre las imágenes que ha hecho públicas, destacan varias del verano pasado que habrían tomado durante sus vacaciones en la playa. Los hemos podido ver en bañador en la arena, bañándose en el mar, en un chiringuito, rodeados de palmeras o también disfrutando de una barbacoa en bañador que demuestra que el piloto es el encargado de girar la carne con sombrero de paja incluido. Guapos, relajados y con miradas tiernas que demuestran cuánto se quieren después de tres años juntos.

En este álbum tan personal, Gemma Pinto también ha mostrado cómo son cuando viajan en coche, los abrazos que se dan cuando se tienen que separar en el aeropuerto o la inmensa felicidad que viven ahora que han adoptado un perrito. Esta misma semana hacían pública esta adopción, de hecho, una ampliación de la familia que demuestra que la suya es una relación consolidada que les hace pensar a largo plazo.

En esta declaración de amor en Instagram, Gemma Pinto ha dicho claramente que considera a Marc Márquez «el mejor compañero de vida» del mundo y que dice que está «muy enamorada de él«. «Por muchos años, amor mío, te quiero infinito«, ha repetido también en catalán. Los fans han aprovechado para felicitar al piloto y han aplaudido que demuestren este amor sin vergüenza.