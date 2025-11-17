¿Cuánto dinero tiene Marc Márquez? Propiedades e inversiones del piloto

Marc Márquez es el hombre del momento, ahora que ha levantado el título de MotoGP oficialmente. El piloto de Cervera ha acudido, con su pareja y parte de la familia, a la gala en la que hemos visto a todos los compañeros muy elegantes y sin los monos de competición. Con la influencer Gemma Pinto se han mostrado súper enamorados, como siempre, pero el momento más bonito y emotivo ha sido cuando él se ha saltado el protocolo para pedir a toda la familia que subiera al escenario con él para recoger la medalla de campeón del mundo.

El piloto pone punto final a la temporada con este baño de masas, donde ha sentido cómo coreaban su nombre varias veces. El reconocimiento es el mejor premio, claro, pero también es destacable que se embolse 1,5 millones de euros gracias a haber quedado en la primera posición del ranking. Además de esto, hay que sumar su sueldo del equipo y las gratificaciones que le van dando a lo largo del año… y no olvidemos todo lo que gana gracias a la publicidad.

Que Marc Márquez debe tener una cuenta corriente llena de ceros es más que probable, pero es cierto que el joven invierte buena parte de lo que tiene en inmuebles. Su patrimonio no hace más que crecer y, él mismo, ha dado detalles públicamente en algunas entrevistas. ¿La última? En un podcast presentado por Miki Núñez. A sus 32 años, ha conseguido una fortuna que pocos pueden decir que tienen a su edad. Lo gestiona todo con su gestor y el abogado, dice, a quienes agradece la ayuda que le brindan.

Marc Márquez y la influencer Gemma Pinto, en la gala de Moto GP esta noche | Instagram

MARC MÁRQUEZ SE SALTA EL PROTOCOLO E INVITA A TODA SU FAMILIA AL ESCENARIO ❤️#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/pRqcQEfJzH — DAZN España (@DAZN_ES) November 16, 2025

¿Cuántas casas tiene Marc Márquez y cuánto dinero le han pagado?

La inversión más cara que ha hecho el piloto es su casa de Pozuelo de Alarcón, que le costó 10 millones de euros. Es mucho dinero, pero se trata de una mansión con piscina, mucho lujo y una parcela de 1350 metros cuadrados. Aquí disfruta de la buena vida, claro, donde reside con su pareja desde hace unos meses.

Esta no es la única propiedad que tiene a su nombre, según ha explicado. En Cervera, su municipio natal, cuenta con otra casa y una nave donde guarda todas las motos. No deben ser vehículos baratos, precisamente, al igual que también ha tenido coches de alta gama. Por ejemplo, se compró un Porsche Turbo S que acabó vendiendo porque dice que le daba «vergüenza» conducirlo. ¿Qué hizo entonces? Comprarse otro, un Audi RS6 que también acabó vendiendo. Ahora mismo, dice que solo se gasta el dinero en furgonetas y motos de entrenamiento.

¿Qué inversiones ha hecho Marc Márquez? | Youtube

Marc Márquez tiene propiedades y un montón de dinero invertido en el mundo del motor. Pero, por otro lado, también cabe destacar que es empresario y ha invertido en diferentes sociedades del mundo audiovisual, de representación y de asesoramiento a deportistas y creadores de contenido. Él no ha formado ninguna empresa, como han hecho otros, sino que es autónomo y paga a Hacienda como tal: «No tengo deudas, tampoco conmigo mismo«, ha aplaudido en esta entrevista.