Risto Mejide torna a estar enamorat. O això és el que es pot interpretar després de la seva última publicació a Instagram. Les relacions amoroses del presentador de Chester sempre generen molt rebombori, sobretot arran del seu matrimoni amb Laura Escanes, amb qui va tenir la seva filla Roma. Les seves relacions s’analitzen amb lupa i crida molt l’atenció que les seves parelles acostumen a ser noies molt més joves que ell. Fa molt pocs mesos que sortia a la llum la seva darrera ruptura després de quatre mesos amb Laia Grassi, una jove catalana de 37 anys experta en Intel·ligència Artificial i a qui també va entrevistar en el seu programa. Ara, Risto ha confirmat que ha obert el seu cor a l’amor després de les informacions que van sortir respecte a la seva nova xicota, una noia asturiana anomenada Merche.
Risto Mejide confirma la seva nova relació: qui és ella?
Risto Mejide té nova parella i sembla que ja ha superat la seva història d’amor amb Laia Grassi. Per confirmar la notícia, els seus seguidors d’Instagram han trobat un seguit d’intercanvi de missatges romàntics que confirmen les informacions que va anunciar el periodista Javi Hoyos fa uns dies. Ella es diu Merche, és d’Astúries i és historiadora de l’art. En una de les seves històries temporals d’aquesta xarxa social, que ara ha posat privada, es podia veure un vídeo on una polsera amb el nom Risto els va delatar. Ara, sembla que el jurat de Got Talent ha decidit fer pública aquesta relació d’una manera més directa.
La publicació i el comentari que confirmen la relació
El post és molt simple, però directe: una fotografia en què Merche fa un selfie de tots dos durant el seu viatge a Hamburg. El text que l’acompanya? La paraula Liebestraum, una paraula alemanya que significa “somni d’amor”. Més clar impossible. A més a més, buscant entre els comentaris de la publicació, es pot veure el missatge que ha escrit la seva nova xicota.
“L’inevitable sempre troba la seva manera. A Hamburg o a la fi del món. T’estimo maleïda sigui!”, es pot llegir al comentari. Sigui com sigui, sembla que Risto Mejide torna a estar il·lusionat quan aquest mes de novembre farà 52 anys. Ara, però, un dels detalls que continuen generant debat és que les seves parelles són més joves que ell, com l’actriu Grecia Castta o Laia Grassi. Caldrà esperar per veure com avança la relació.