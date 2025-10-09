Risto Mejide deja ‘Got Talent’ y anuncia que no volverá a ser jurado

Risto Mejide ha anunciado que dejará de formar parte de Got Talent en un comunicado muy inesperado que ha sorprendido a todos. Él, que se hizo famoso como miembro del jurado de Operación Triunfo, ha decidido dejar atrás esta faceta profesional después de 20 años dedicándose a ello. Lo hemos visto en concursos y talent shows de diferentes cadenas y estilos que no tenían nada que ver uno con otro, pero parece que se ha cansado.

«Last dance. Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent shows. Han sido 20 años en los que he valorado más de 4.500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país«, explica. Para él, tomar esta decisión no habría sido fácil: «Está siendo muy, pero que muy emotivo. Y me alegro de que la despedida sea en Got Talent, el mejor programa de talentos de televisión», ha escrito en una carta dirigida a sus seguidores.

Para ver su despedida tendremos que esperar unos meses, pues hasta el momento en que se emitan los programas que están grabando ahora en los estudios de Telecinco. Será extraño ver la siguiente temporada del programa sin él, que participaba desde 2017.

Risto Mejide emite un comunicado sorpresa para anunciar que dejará Got Talent | Europa Press

Risto Mejide no está orgulloso de las valoraciones más crueles que ha hecho

En una entrevista reciente que hizo en su Chester, Risto confesó que «no se sentía orgulloso» de algunas de las valoraciones crueles que hizo en OT. Él siempre ha tenido la fama del malo del jurado, aquel que se atrevía a decir las cosas malas a los concursantes sin importarle mucho si les hacía daño o no: «En muchos casos, creo que me equivoqué«, ha confesado. Últimamente, sin embargo, ha suavizado mucho su discurso. Aunque siempre acaba siendo el más exigente de Got Talent, al menos los insultos y las faltas de respeto han quedado atrás.

¿Y qué hará a partir de ahora? El publicista continúa al frente de Todo es mentira, su programa del mediodía en Cuatro. La audiencia le muestra su apoyo día a día, así que parece que continuará ligado a la actualidad a través de este espacio. Si finalmente acabará dejando de lado el trabajo en televisión o no, de momento se lo guarda para él. Lo que queda claro es que al marcharse de Got Talent tendrá más tiempo libre que, quizás, aproveche para dedicarse a otros trabajos o a los hijos que cada vez son más grandes y demandan más.