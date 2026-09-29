TV3 ha encertat de ple amb l’aposta per Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el fenomen del Bulli. Els teleespectadors de la cadena estan gaudint amb els capítols d’una ficció molt ben feta, de nivell i amb un càsting molt ben trobat. Aquest dilluns, s’han emès el tercer i el quart episodi amb una rebuda espectacular. Sempre és molt difícil mantenir, i ja no diguem superar, les xifres d’audiència de l’estrena. Doncs Miquel Fernández, Carlos Cuevas i companyia ho han aconseguit: tornen a ser líders del prime time i, ara, amb el 20,4% i 349.000 teleespectadors de mitjana.
El tercer capítol ha estat el més vist de tots quatre -recordem que l’estrena va obtenir un 20,1%-, però és que el quart ha mantingut molta audiència malgrat haver començat més enllà de les onze de la nit. Amb el 17% del share, han aguantat molt bé perquè 238.000 persones estaven enganxades darrere de la pantalla. ots ells han pogut veure els primers enfrontaments entre la Glòria i la Lola, de la mateixa manera que han vibrat amb la impulsió de la revolució creativa que feia Ferran Adrià. La incorporació a la cuina del seu germà Albert farà parlar, així com les primeres enveges i tensions que desperta el reconeixement internacional del restaurant.
La competència, a molta distància de Gènesi
Només queden dos capítols de Gènesi, una sèrie que com veiem està donant molt bones alegries a 3Cat i el seu departament de Ficció. I la bona notícia és que, en principi, dilluns vinent tindran la mateixa competència a la que van superar ahir. La Revuelta va quedar en segona posició amb l’11,2% de la quota de pantalla i 190.000 teleespectadors de mitjana. I, el bronze, ha estat per a un First Dates esbojarrat que amb el 7,7% torna a deixar en evidència el programa de les formigues de Pablo Motos. El Hormiguero no aixeca el cap a Catalunya i cau a la quarta posició del rànquing una altra vegada amb un 6,5% d’audiència molt pobre.
La sèrie de Ferran Adrià, el contingut més vist a la plataforma 3Cat aquest setembre
El Món ha pogut saber, a més a més, que les reproduccions de la sèrie a través de la plataforma han crescut un 7% respecte a la setmana anterior i aquesta també és una dada a aplaudir. Amb l’arrencada de la temporada aquest setembre, Gènesi s’ha col·locat com el més vist al rànquing de reproduccions per capítol de la plataforma. De fet, ens diuen que ha obtingut 97.000 reproduccions en només cinc dies des de l’estrena.
En segona posició, destaca Joc de cartes que ha començat l’onzena temporada superant les 92.000 reproduccions per episodi i a punt de fer efectiu el relleu de Marc Ribas per part d’Arnau París. I, en tercer lloc, se situa un Com si fos ahir que continua triomfant. La sèrie diària, per la seva banda, obté prop de 68.000 reproduccions per capítol. També ha triomfat el documental La supervivent, amb més de 54.000, o El suplement de Roger Escapa que registra prop de 43.000 reproduccions a través de la plataforma.
Entre el més vist del contingut de catàleg, un mes més lidera l’univers Bola de drac amb 442.747 reproduccions, seguit d‘El cor de la ciutat, amb 222.957; Merlí, que n’obté 188.600; Plats bruts amb 180.749, i La Riera amb 164.901. Caldrà veure quina dada obté el final de Gènesi, que arribarà la setmana vinent a TV3 amb ganes de continuar amb una corba ascendent que els deu tenir ben contents.