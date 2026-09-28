La travessa torna a 3Cat amb la seva versió VIP, una edició reclamada des del primer minut de la primera temporada d’aquest concurs d’aventures. Si fins ara eren anònims als qui vèiem patir en les proves físiques d’aquest programa de Laura Escanes, ara són setze els personatges coneguts que han plorat i també gaudit d’una experiència que els ha portat a l’extrem. El 29 de setembre s’estrenaran els primers capítols a través de la plataforma i l’expectació és màxima. En la preestrena que han fet avui mateix, tots s’han mostrat entusiasmats i la morbositat s’accentua perquè ja coneixem els aventurers. Agrada que hagin reunit en un càsting “brutal” a vuit parelles de famosos que han acceptat enfrontar-se al seu repte més extrem.
La muntanya, el mar i la roca els portaran fins al límit de les seves forces i serà llavors quan coneixerem la seva veritable cara. Miki Núñez i Raquel Sans; The Tyets; Jair Domínguez i Neus Rossell; els germans Casas, Sheila i Christian; Jessica Goicoechea i Natalia Timofeeva; els esportistes Víctor Sada i Laia Palau; les periodistes Carolina Ferre i Nerea Sanfe i les activistes ambientals Gádor Muntaner i Carlota Bruna formen un grup eclèctic que ha fet pinya. Junts prenent un cafè, parlant “cada dia” a través del grup de WhatsApp que han creat -i que hem sabut que Jair Domínguez se silencia de tant en tant-, quedant diverses vegades aquest estiu… Conviure durant 15 dies i passar-ho tan malament no ha estat fàcil, però des de fora resulta evident que han acabat estimant-se com una gran família.
En el vídeo promocional, hem pogut veure’ls caure, plorar, reconèixer que no estan “gens bé”, lamentar que hagi començat “la guerra” i també molt espantats en considerar que havien arribat a una prova impossible: “Em mataré, et juro que em mataré”. Els concursants són famosos i podien pensar-se que el programa s’adaptaria a ells o al seu nivell, però estaven molt equivocats. Aquí, sembla que la fama no els ha servit de res si volien arribar els primers a la línia d’arribada. Els participants han hagut de recórrer més de 150 quilòmetres, travessant Mallorca des del far de Formentor fins a l’illa de Sa Dragonera. Pel camí afrontaran reptes impossibles, girs de guió inesperats i dilemes que posaran a prova la seva estratègia i els seus vincles.
El repte d’aquesta temporada consistia, segons Laura Escanes, a demostrar a l’audiència que no han abaixat el nivell perquè ara siguin famosos i se’ls hagi de cuidar. Aquí no han tingut cap comoditat perquè, en cas d’haver-ho fet, el programa hauria perdut la seva gràcia: “Els he sentit, diverses vegades, dir que volien marxar i que no podien més. Només us diré que n’hi ha que han gaudit de l’experiència més que d’altres…“. La bona notícia per als teleespectadors? Que veuran aquestes cares conegudes d’una manera que no s’esperen: “La Raquel Sans, per exemple, una institució de TV3 com ella que sempre se la veu tan seriosa. Doncs aquí la veureu d’una manera tan diferent”.
Hi haurà salts a l’aigua, kayak, bicicleta, barranquisme… I tot, amb una presentadora més professional encara que ella també ho ha passat malament: “Em sentia molt jutjada, més que en les altres edicions. Segurament perquè aquí tots són professionals de la comunicació i em feia por que no em fessin cas o que no em tinguessin respecte com a presentadora, que aquí m’han de fer cas! Però tots van fer una passa enrere i això va anar bé”.
Quina parella ha discutit més a La travessa VIP?
En aquesta presentació davant de la premsa, ha fet gràcia que proposessin als concursants fer un joc. Els han donat una pissarra a cada parella i, aquí, havien d’apuntar qui dels altres havia estat més competitiu, qui havia discutit més o qui havia tingut més complicitat. El resultat? Si ens fixem en els noms que més s’han repetit, ens podem fer una idea de com han estat aquests 15 dies de convivència. Quina ha estat la parella més competitiva, troben? Aquí hi ha hagut pràcticament unanimitat perquè molts han assenyalat els germans Casas: “Pot ser que ho siguem nosaltres”, ha reconegut l’Òscar. Però la Sheila no ho tenia tan clar: “No, no, aquí tots han estat competitius des del primer minut i crec que nosaltres ho hem estat menys”. I el duet amb més complicitat? Doncs, curiosament, tots han coincidit que ho han estat els Tyets: “Deu notar-se que fa 10 anys que ens coneixem i que ens veiem cada dia… som els nuvis de l’edició”, han dit tot rient-se’n.
I també resulta curiós saber quina ha estat la parella de La travessa que més s’ha discutit. Aquí sí que hi ha hagut unanimitat, tots creuen que el Víctor Sada i la Laia Palau s’han barallat més. Ells, en canvi, ho neguen: “Saps què passa, que cap d’ells no ha jugat a bàsquet i no saben que a la pista ens parlem així. No podem preguntar-nos si ens semblen bé les coses amb calma i tendresa perquè no hi ha temps”. I quins d’ells ha aguantat més la pressió? Doncs el Miki Núñez i la Raquel Sans, un duet televisiu molt curiós que reconeixen que s’ho han passat molt bé: “Jo sempre he estat una cabra boja que ha fet tot d’esports d’aventura i el Miki, des de la seva joventut, m’ha seguit el ritme i ens hem llançat de cap a tot”. La parella que més ha fet riure als altres? Doncs el títol a l’ànima de la festa se l’enduen les valencianes, la Carolina Ferre i la Nerea Sanfe: “No ens imaginàvem que el càsting seria tan i tan guai. Ens agrada viure i riure, ens veureu riure i plorar en bucle”.
Tots tenen clar que la parella que més sorprendrà a l’audiència és la que formen la Carlota Bruna i la Gádor Muntaner, potser perquè són les més desconegudes i al mar s’ho han passat d’allò més bé. I a qui ha canviat més haver passat per aquesta experiència? Aquí hi ha hagut debat d’opinions, però les valencianes creuen que a partir d’ara voldran fer més esport de muntanya i això sempre està bé.
La travessa, el primer gran èxit de la plataforma 3Cat
En aquesta ocasió, han agafat les naus rumb a Mallorca en la primera temporada fora de Catalunya que confien que agradi: “Encarem una nova temporada d’un dels bucs insígnia de la plataforma 3Cat i no és gratuït, ja que La travessa va ser el primer gran èxit de la plataforma”. Els resultats avalen que continuïn apostant per aquest programa, ja que La travessa s’ha consolidat com un dels més potents de la plataforma: “Ha estat el contingut d’entreteniment més reproduït en la seva estrena més que cap altre gran format o cap altra ficció i, a més a més, té el rècord de reproduccions en la primera setmana d’emissió”, destaca Cristian Trepat, cap de continguts del grup.
En les tres temporades, porten acumulades més de sis milions de reproduccions a la plataforma i 47 milions de reproduccions a les xarxes socials: “És a dir, que genera conversa i ho peta a la plataforma i a les xarxes socials perquè s’ha creat una comunitat molt àmplia”. “Gairebé la meitat que mira La travessa té menys de 45 anys i això per a 3Cat és molt estratègic i molt important, ja que és un dels públics objectius als qual s’havia proposat arribar amb el llançament de la plataforma“, ha afegit. Les expectatives estan altes.