El Piromusical de la Mercè s’ha retransmès a través de TV3 com cada any, però enguany ha tingut un parell de novetats importants. La més evident, el canvi de localització ara que les obres de l’Avinguda Maria Cristina els ha forçat a traslladar tota la pirotècnia a la Platja de la Nova Icària. Aquest escenari ha perjudicat clarament l’espectacle visual, ja que la realització es feia més complicada i el resultat no ha estat tan espectacular des de casa. Dulceida s’ha estrenat com a presentadora d’aquest gran esdeveniment, a més a més, una primera vegada en què s’hi han vist molts nervis i una falta de fluïdesa que va lligada a la falta de pràctica… però que ha donat ales a molts teleespectadors per criticar-la amb duresa. Això sí, amb un 22,2% d’audiència i 418.000 teleespectadors de mitjana, la cadena pública obté un bon resultat encara que quedi lluny del 30,1% de l’any passat.
El millor? El repertori musical que havia preparat Josep Montero, líder d’Oques Grasses, modern i potser massa eclèctic per culpa de l’aparent manca de coherència entre els blocs. “Com passes de Hans Zimmer a Stromae o de Serrat a Lana del Rey?”, es pregunten alguns. Ara bé, hi ha hagut una presència de música en català molt més elevada que en les anteriors ocasions i això s’ha aplaudit molt. Sí que alguns troben que s’han sentit en excés les cançons d’Oques, amb quatre ni més ni menys, el que s’ha sumat a la publicitat insistent que ha fet Dulceida al llarg dels seus minuts de text. És el grup de l’any, amb els quatre concerts que oferirà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, però hi ha hagut gent que troba que potser ha estat un pèl exagerat.
Crítiques a Dulceida com a presentadora del Piromusical de la Mercè
Anem a pams, però. Com dèiem, aquest ha estat un Piromusical que ha quedat bastant deslluït des de la platja per culpa d’una realització justeta que no ha ajudat. A través de les xarxes socials hi ha hagut un gran clam en contra de l’organització d’aquest gran final de les Festes de la Mercè, amb tuits realment crítics: “És el pitjor piromusical dels últims 150 anys“, “El lloc no acompanya, la realització és lamentable, la Dulceida presentant…“, “Sembla una broma de bon gust tot plegat“, “Quina presa de pèl“, “Quina tabarra monumental” o “Un 0 absolut” són només alguns dels comentaris d’aquest estil que poden llegir-se.
Estem d’acord que és el pitjor piromusical dels últims 150 anys? El lloc no acompanya, la realització és lamentable, la Dulceida de presentadora… downgrade total #PiromusicalMerce3Cat— Lluís Click (@LluisClick) September 27, 2026
#piromusical #piromusicalMerce3Cat— Ricard Cantos (@cantosb_ricard) September 27, 2026
Pero quina presa de pel de focs!
Localització la pitjor … mira que hi han escenes de fons millors
Perquè tanta interrupció amb la Dulceida.
Desastre 🫣
Comparat amb altres anys, el #piromusicalmerce3cat queda deslluït, esperem que l’any que ve es pugui tornar a fer a Montjuic. I la Dulceida de moment força artificial, forçada i poc natural…— A (@a_solefrexas) September 27, 2026
HORRIBLE! El pitjor Piromusical que he vist mai. Indigna la realització, la pirotècnia fora de ritme en molts moments i la presentadora influencer, Dulceida, que no sap ni vocalitzar…— Cesc Núñez (@cescgalietti) September 27, 2026
Pobre Barcelona i pobres tots nosaltres. Quina llàstima, tot plegat.#PiromusicalMercè3Cat pic.twitter.com/m2A4G8adqv
Igual que vaig treure'm el barret per la realització del cap d'any o els focs de la Sagrada Família… El #piromusicalmercè3cat fa moltíssima pena.— Ot Ebner (@Guspiranoi) September 27, 2026
Enfoquen l'aigua… la càmera es mou moltíssim, no llueix res… queda tot descentrat…
Penós
Dulceida, amb un vestit d’escates daurades, ha estat la protagonista indiscutible d’aquesta emissió. Se l’ha forçat forçada, poc natural i ortopèdica sense saber dissimular que estava llegint. No és culpa seva, però, ella sempre ha treballat d’influencer i no ha fet de periodista professional encara que ara l’hagin contractat per posar-se al capdavant de La gran cita. I aquesta falta de pràctica s’ha notat, també, quan ha esperat poc temps a parlar després que de la primera intervenció… i el micròfon obert l’ha deixat en evidència. I és que els teleespectadors han pogut sentir perfectament el seu crit de “Argh argh” tot just abans del primer petard. Evidentment, això ha donat molt de joc… i les crítiques s’anaven multiplicant per segons.
“Els critets de la Dulceida“, “Ui el micro obert de la Dulceida“, “Bon crit, Dulceida“, “Argh Argh“, “Vosaltres també heu sentit la Dulceida cridar a l’acabar?” o “El millor de la presentació que ha fet la Dulceida ha estat quan pensava que ja no la sentia ningú” són alguns exemples.
Dulceida s’estrena de puta mare al piromusical.— Gerry Gené (@gerry_ggene) September 27, 2026
Arrrrrggghhh Arrrrgggghhhh
Perquè ha cridat Dulceida?#PiromusicalMercè3Cat— Gabriel Roche (@Gabriel3xz) September 27, 2026
Quina audiència obté Ramon Pellicer en l’estrena del nou programa?
Ramon Pellicer tenia tot un repte, per la seva banda, estrenar el seu nou programa a TV3 tot just després de l’emissió del Piromusical. Aquest diumenge era el gran dia de Vèrtex, un format en què el periodista aprofundirà en temes d’actualitat de la setmana amb l’ajuda de petits reportatges i una taula d’anàlisi. No han agradat gaire, a grans trets, els temes que ha escollit per a aquesta estrena: la nova cap dels Mossos i l’entrevista a amics d’Isak Andic. A les xarxes hem llegit molts comentaris que critiquin l’enfocament, el to i les estadístiques que han volgut mostrar sobre la criminalitat a Catalunya. El plató, amb aires retro, i que hagin entrat in media res sense massa introducció no ajuda… I això que TV3 ha protegit el programa i no han emès publicitat per evitar una fuga de teleespectadors.
L’audiència mitjana que ha assolit ha estat d’un 10,3%, amb 133.000 persones darrere la pantalla. No és una mala xifra, però tampoc boníssima tenint en compte que el Piromusical li havia deixat un escenari molt bo. Això sí, ha tingut un gran hàndicap i ha estat que comencés més tard i que l’emissió coincidís amb el començament de la gran pel·lícula de TVE, Gladiator 2, que els ha fet perdre el lideratge (ells signen el 14,5% de share).
🗣️ Josep Crehueras: “Isak Andic era una persona molt familiar.”— 3Cat (@som3cat) September 27, 2026
El president del Grup Planeta i d’Atresmedia era amic íntim del fundador de Mango.#Vèrtex3Cat
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Tot plegat, una nit agredolça per a TV3 que segurament no ha aconseguit els resultats que s’esperava i que ha rebut més crítiques del que és habitual.