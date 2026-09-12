Ramon Pellicer té, a les seves mans, un dels encàrrecs més difícils de la nova temporada de TV3. La cadena trobava a faltar un programa d’anàlisi d’actualitat en la graella setmanal i li han demanat a ell que el faci, una aposta que han anomenat Vèrtex i que han col·locat diumenges a la nit després del 30 Minuts. El presentador ha atès la premsa a la catifa vermella que ha preparat 3Cat a l’Ideal Barcelona i, en declaracions a El Món, ens ha donat detalls de com serà aquest format nou que podrem veure a partir del 27 de setembre.
La idea és oferir un programa que es mogui en l’àmbit social i fer-ho amb diferents gèneres. Tocaran el reportatge, l’entrevista i el videowall d’una manera “molt diferent”, ens avança. I no estarà sol, ja que al seu costat tindrà dues periodistes que estan acostumades a fer directe com són la Júlia Peguera i la Georgina Arnau. Elles sortiran al carrer a gravar i ser testimonis de la realitat que vulguin retratar en un reportatge d’entre 3 i 4 minuts i, després, en donaran més detalls a plató quan donin detalls de tot el que han vist quan les càmeres no gravaven.
Allà, comptaran amb l’acompanyament d’un expert que aportarà el punt de vista més reposat i analític des de la distància: “Ells, que saben de què parlen, ens explicaran per què serveix o què hi ha darrere del que estan passant”. El hàndicap? Que han fet cas a l’audiència i no convidaran els mateixos tertulians de sempre: “No volen que portem els experts que hi ha a totes les cadenes de manera habitual, així que intentarem convèncer d’altres i provar nous talents. Ara és l’hora que acceptem tots els reptes, després ja veurem”, riu Ramon Pellicer.
“Cada setmana, aprofundirem en dos temes que hagin estat d’actualitat aquella setmana i en un altre que tindrà importància la setmana següent. D’aquelles notícies que estaran sobre la taula, que seran controvertides i que tindran un interès dins de l’àmbit social per generar interès en la nostra audiència”, ens explica.
Quan estrenen Vèrtex, el programa nou de Ramon Pellicer a TV3?
L’estrena generarà expectació, però no ho tindran fàcil perquè començaran tot just després de l’emissió del Piromusical de la Mercè que fa unes xifres d’audiència espectaculars. Ens diu que li agrada “molt” perquè és un “repte” tenir davant un programa amb 800.000 teleespectadors de mitjana… però és conscient que “no serà fàcil” que la gent es quedi a veure’ls a aquella hora quan, l’endemà, han de matinar i començar la setmana.
Vèrtex s’emetrà els diumenges a la nit, quan acabi el 30 Minuts, una coincidència a la graella que aprofitaran de tant en tant: “La setmana que tinguin un tema molt potent, ens reunirem amb ells i veurem de quina manera podem complementar aquell reportatge”. I és que, a més a més, el programa dels documentals de la casa farà un gir en aquesta temporada perquè els han demanat que facin temes més lligats amb l’actualitat.
Ramon Pellicer, amb una trajectòria televisiva molt potent, torna a TV3 amb un programa propi després de ser l’encarregat de liderar La Marató de l’any passat. Els seus fans s’han mostrat encantats amb la idea de poder tornar-lo a veure cada setmana, un programa de cap de setmana que la cadena confia que agradi.