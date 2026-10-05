Rosa López és un exemple molt clar del canvi vital que va suposar Operación Triunfo en els concursants de la seva primera edició. Ella no venia d’una família rica, ja que als 16 anys va arribar a demanar diners pel carrer: “Em vestia amb la típica gorra d’aparcacotxes perquè em donessin la voluntat”. I, després, la fama va tenir un impacte directe en la seva economia… fins ara que ha hagut d’afrontar problemes de diners. En els últims dies, s’ha filtrat a la premsa que la cantant ha hagut de posar a la venda alguns dels seus objectes personals per culpa del deute que ha hagut de pagar a Hisenda.
S’ha arribat a dir, obertament, que Rosa està travessant una “roïna econòmica“. I què ha dit? El periodista Iván Reboso ha parlat amb ella i ha comentat a televisió què està passant exactament. Ho ha explicat a Fiesta, el programa de Telecinco que ha aprofitat la seva amistat amb l’artista per tenir detalls sobre el tema: “És cert que Rosa ha tingut algunes davallades econòmiques“, engegava. Això sí, sembla que no s’ha quedat sense res com molts han deixat anar: “La seva situació no és preocupant i no està a la roïna”.
De fet, assegura taxativament que Rosa ha pogut comprar-se una casa nova amb un terreny “molt bo” per poder gaudir amb els seus animals. Però, llavors, d’on surt aquesta informació? L’agència de notícies Europa Press ha enviat els seus reporters a perseguir Rosa López i han aconseguit parlar amb ella. Davant d’aquest micròfon, ha negat amb contundència estar vivint una roïna econòmica: “Els artistes vivim en un vaivé econòmic tota l’estona, mai no som pobres ni estem a la roïna. O sempre som pobres o sempre estem a la roïna… Si algú menjarà si jo dic que estic a la roïna, doncs em quedaré a la roïna tots els dies“.
Ella insisteix que està “molt feliç” i que això és el més important: “Mira, per primera vegada en la meva vida tinc una casa pròpia i estic molt contenta amb aquesta adquisició“.
Rosa López publicarà un llibre de memòries
Rosa López tindrà ara una nova font d’ingressos, ja que ha confirmat que publicarà aviat un llibre de memòries. La cantant aprofitarà que arriba el 25è aniversari de la seva arribada a OT per recordar com va viure una experiència com aquesta: “S’anomenará Rosa de qué i serà molt profund. És autobiogràfic, però d’una forma experiencial perquè més endavant hi hagi un altre tipus de projecte… Parlaré de la meva vida artística, de la personal i de coses que crec que estan fora de rancors, victimismes, coses que he après… He lluitat amb tota la meva força perquè, encara que sigui autobiogràfic, també sigui un llibre d’autoajuda per a tot aquell que el llegeixi. Si Déu vol, l’any vinent arribarà a les llibreries“.
La música continua present en la seva vida, també mentre escriu: “M’està agradant recordar i entendre les coses d’una altra manera. Hi ha moltes situacions que tornen a mi, amb algunes sensacions que tenia molt guardades i que amb el temps veus amb més calma”.