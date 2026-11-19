Harry d’Anglaterra ha deixat tothom bocabadat quan ha dit, públicament, que no descarta tornar a vestir l’uniforme militar si la situació del seu país ho requereix. L’aristòcata ha viatjat per sorpresa fins a Ucraïna en una visita inesperada, on ha dit que estaria disposat a reincorporar-se a les Forces Armades britàniques i combatre si el Regne Unit necessités els seus serveis davant l’amenaça russa. “Si em demanen que m’allisti de nou i si sorgeix la necessitat, hi seré al cent per cent per servir el meu país al costat dels meus companys veterans i militars”, ha afirmat en unes declaracions bomba a The Daily Telegraph.
Les declaracions arriben després d’un viatge sorpresa a Lviv, a l’oest d’Ucraïna, on el fill petit de Carles III ha pogut conèixer de primera mà les conseqüències de la invasió russa. Es tracta de la quarta vegada que visita el país des de l’inici de l’ofensiva a gran escala de Vladímir Putin. En aquesta ocasió, però, ha anat més enllà dels habituals missatges de suport i ha volgut advertir sobre la necessitat d’estar preparats davant una possible escalada del conflicte: “Tothom hauria d’estar preocupat, sens dubte. I crec que hauríem d’estar preparats“, ha assenyalat en un missatge poc tranquil·litzador.
Harry considera que l’amenaça de Moscou no afecta únicament Ucraïna. De fet, sosté que el Regne Unit fa gairebé una dècada que està immers en un conflicte amb Rússia, encara que no es manifesti amb atacs directes al territori britànic: “Que no ens ataquin amb drons, bales i coets no significa que no estiguem en guerra“, ha advertit.
El duc de Sussex també ha expressat la seva preocupació per la resposta europea davant Vladímir Putin. Tot i que considera que el continent finalment ha pres consciència del perill, tem que les divisions entre els mateixos països europeus acabin afeblint la seva capacitat de resposta. També ha qüestionat la distància entre la posició de l’Administració nord-americana sobre Ucraïna i el suport que, segons ell, una bona part de la ciutadania dels Estats Units estaria disposada a oferir al país. En aquest sentit, confia que el nou escenari polític nord-americà permeti reforçar l’ajuda a partir del gener.
La trajectòria militar de Harry d’Anglaterra
La predisposició de Harry a tornar al servei militar no és casual. El príncep britànic va formar part de les Forces Armades britàniques durant deu anys, va participar en dues missions a l’Afganistan i va arribar a pilotar helicòpters. Va abandonar el servei actiu el 2015, però mai ha amagat la importància que aquella etapa va tenir en la seva vida. De fet, el passat octubre va reconèixer davant responsables militars de l’OTAN que deixar l’uniforme li havia fet perdre una part de la seva identitat i del seu propòsit vital. Posteriorment, va trobar una altra manera de continuar vinculat al món militar amb la creació dels Jocs Invictus, una competició internacional per a militars i veterans ferits o malalts que va impulsar el 2014.
Durant la seva estada a Ucraïna, Harry també ha visitat un centre de rehabilitació especialitzat en l’atenció a persones ferides durant la guerra. Allà ha conversat amb veterans i professionals sanitaris, on ha conegut de prop la feina que es duu a terme per ajudar els soldats a recuperar-se de les lesions.
En una de les trobades, el duc de Sussex ha volgut transmetre un missatge d’esperança als veterans ferits i els ha assegurat que Ucraïna guanyarà la guerra. També ha assistit a les proves de selecció dels esportistes que representaran el país en els pròxims Jocs Invictus, previstos per al 2027 a Birmingham. A més, els ha promès que, quan acabi el conflicte i Ucraïna aconsegueixi la victòria, Anglaterra estarà preparada per ajudar-los a organitzar una edició dels Jocs.