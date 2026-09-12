Harry d’Anglaterra i Meghan Markle van fer les maletes i van marxar cap a Califòrnia amb la intenció de no tornar a viure mai al Regne Unit. Ara, però, s’han empassat les seves paraules i acaben de matricular els seus fills a una de les millors escoles dels afores de Londres. Tornaran a viure al país d’origen del príncep pèl-roig, encara que en aquesta ocasió no tindran cap paper institucional assignat i no representaran, en cap cas, la família reial britànica. Com és que han canviat d’idea? Ara, un dels seus extreballadors ha tret a la llum quin podria ser el motiu real d’un trasllat inesperat que ha sorprès tothom.
Els Sussex van aterrar a Londres el 26 d’agost i, des de llavors, estan vivint en una residència privada mentre busquen quina serà la seva casa definitiva. Pel que han filtrat a les revistes britàniques, però, sembla que han trobat en la zona de Cotswolds el seu destí somiat.
La clau del seu retorn podria ser una feina de Harry d’Anglaterra, pel que es veu, almenys si fem cas a la informació que ha compartit Darren McGrady amb Hello!. Ell que ha treballat a la cuina de la família, hauria sabut que el fill gran del rei Carles està treballant en una pel·lícula sobre la seva mare, Diana de Gal·les. La idea és que surti a la llum l’any vinent, en el 30è aniversari de la seva mort, un projecte molt personal que no farà cap mena de gràcia a la família… una altra vegada.
El cuiner, que coneix de prop la família, ha despertat totes les alarmes després de relacionar la visita del príncep Harry i Meghan Markle a Althorp amb un possible nou projecte audiovisual sobre Diana de Gal·les. El xef va visitar recentment la finca, on descansa la princesa Diana, i això li fa pensar si aquesta seria la raó per la qual l’equip de rodatge era allà quan van citar-lo allà.
Una pel·lícula homenatge a Diana de Gal·les?
La seva teoria coincideix amb la informació del periodista Richard Kay, del Daily Mail, que ha apuntat al pòdcast Palace Confidential que el retorn dels Sussex a Althorp podria estar relacionat amb el rodatge d’aquest projecte. Segons Kay, el príncep Harry hauria contactat amb amics i persones que van conèixer la seva mare per demanar-los que col·laboressin en la producció, que podria ocupar-lo durant els pròxims dotze mesos. Aquesta informació dona ara un nou significat a la visita dels Sussex a Althorp el passat mes de juliol, quan Meghan també va compartir diverses imatges de la finca a les seves xarxes socials.
La notícia encaixa amb el moviment recent dels Sussex per renovar el seu acord amb Netflix. Tot i que inicialment es va informar que la plataforma no continuaria amb el seu contracte milionari, posteriorment es va aclarir que l’acord actual expirava al setembre i que les dues parts en signarien un de nou, amb més projectes audiovisuals.
Entre les novetats hi hauria una segona temporada de Con amor, Meghan, la sèrie de lifestyle de la duquessa, així com altres produccions. En aquest context, The Sun va apuntar que el príncep Harry estaria valorant preparar un documental sobre la seva mare, Diana de Gal·les, amb la intenció que estigués llest el 2027, coincidint amb el 30è aniversari de la seva mort. De fet, una font del sector va assegurar al tabloide britànic: “Si Harry vol fer-ho, Netflix ho acceptarà amb els braços oberts”. Caldrà esperar per tenir confirmació oficial.