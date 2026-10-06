Judit Mascó (56): «El secret per dormir bé i tenir bona cara és tan senzill com una excursió familiar i gratuïta»

Comença el dia amb energia, sense rastre de cansament i amb aquella lluminositat que sembla impossible de fingir. Totes ho desitgem, oi? Però entre la feina, les responsabilitats i el ritme frenètic de la vida moderna, trobar el secret per dormir a fons i lluir una pell radiant esdevé una quimera. Ens bombardegen amb tractaments cars, dietes impossibles i rutines esgotadores que prometen el miracle. (I, sí, el nostre moneder ja plora abans de començar.)
Però, què passaria si et diguéssim que una de les figures més icòniques de la moda espanyola, una dona que travessa els 50 amb una vitalitat envejable, té una solució tan a l’abast que et deixarà sense paraules?
El secret revelat per Judit Mascó
Judit Mascó, als seus 56 anys, ha compartit el seu mètode imprescindible per aconseguir un somni reparador i una cara radiant. Lluny de mètodes complexos o productes inaccessibles, la model revela que el seu secret més preuat és sorprenentment simple: «Una excursió amb la meva família em fa dormir bé i tenir bona cara l’endemà, és una cosa senzilla i gratis». Sí, has llegit bé. Una passejada a l’aire lliure, en bona companyia, pot ser la clau que buscàvem per al nostre benestar.
La filosofia de Mascó es basa en una premissa clara: sentir-se saludable, tant física com mentalment, irradia bellesa de forma automàtica. Creu fermament en el poder de la constància i l’autenticitat, més enllà de la genètica o les rutines extremes. La seva jornada comença i acaba amb cinc minuts d’estiraments de ioga, una disciplina que ha adoptat en diverses modalitats, incloent el Hot Yoga o el Bikram Yoga.
Però és la connexió amb la natura i els seus éssers estimats el que la recarrega de veritat. Les sortides familiars no són només un moment de desconnexió; són la seva poció màgica per al benestar complet. Aquest truc tan bàsic millora la qualitat del son, la qual cosa es tradueix directament en una pell més fresca i menys signes de fatiga. (Sens dubte, ho hem de provar aquest cap de setmana.)
Més enllà de la passejada: el ritual holístic
Aquesta aproximació holística va més enllà de les caminades. Mascó complementa la seva rutina amb Pilates, que practica des de fa dues dècades, exercicis cardiovasculars i Total Barre, una fusió de ioga, Pilates i ballet que treballa força i cardio. Totes aquestes activitats físiques contribueixen no només a mantenir-la activa, sinó també a alliberar la ment i reduir l’estrès, components fonamentals per a un bon descans nocturn.
I no oblidem el seu compromís social amb la Fundació Ared, de la qual és presidenta. Aquesta tasca, que va «més enllà d’ella mateixa», li omple emocionalment i reforça la seva convicció que per a una salut mental òptima cal «fer coses enfocades en els altres». Aquest benestar emocional és, segons la seva pròpia experiència, tan important com l’exercici físic per a una bellesa genuïna.
A vegades, la solució per sentir-nos bé i lluir radiants no es troba en un pot car, sinó en la simplicitat d’una tarda a l’aire lliure amb els que més estimem. És un recordatori potent que el més valuós sovint és gratis.
La bellesa que neix de la simplicitat i l’equilibri
Però el seu secret no seria complet sense una rutina de bellesa perfectament aliniada. Judit Mascó insisteix en la importància de la neteja facial, tant al matí com a la nit, com a pas fonamental perquè els cosmètics funcionin. Desmaquilla amb un oli sec, aplica sèrums, contorn d’ulls i crema hidratant, amb protector solar al matí. Una rutina diligent que lliga amb la seva filosofia: «Si tu estàs activa i amb bona energia, això ho transmets a mode de bellesa».
Pel que fa a la dieta, la model és clara: menjar de tot, però amb una cuina senzilla, evitant fregits i grans salses. És el seu truc definitiu per mantenir un equilibri sense restriccions, gaudint fins i tot de la xocolata negra amb moderació. La Judit Mascó ens demostra que la salut i la bellesa autèntica no tenen per què ser un sacrifici ni un luxe inassolible.
El ressò d’una tendència creixent
Aquest enfocament de Judit Mascó ressona amb la creixent tendència cap al benestar holístic, on la salut mental, l’activitat física i la connexió social es valoren tant com les rutines de cura personal. En un món saturat de la pressió per la “perfecció”, la seva perspectiva ens recorda el poder de les solucions senzilles i accessibles. La cerca de la felicitat i la bellesa autèntica passa per prioritzar allò que ens fa sentir bé de veritat, no el que els anuncis prometen. La seva vida, marcada per l’amor familiar, el compromís social i el moviment, és la prova que els beneficis d’aquest secret són virals.
No esperis un minut més per incorporar aquests petits canvis a la teva vida. La primavera ja és aquí, i les oportunitats per gaudir d’excursions i moments a l’aire lliure amb la teva família són infinites. El benestar no té preu, i avui tens l’oportunitat d’invertir-hi sense gastar ni un euro. Aquest coneixement és un estalvi de temps, diners i maldecaps que t’ofereix una solució natural i efectiva.
Acabes de descobrir un tresor de saviesa que no només promet millorar el teu descans i la teva aparença, sinó que també reforçarà els teus vincles familiars. Una lectura imprescindible que et convida a reconsiderar el que realment importa per sentir-te plena. Quina és la teva propera excursió?