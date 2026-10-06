Aitor Sánchez, nutricionista: «L’efecte dels suplements és molt més discret que el de l’alimentació»

Ens bombardegen amb imatges perfectes, cossos esculpits i la promesa d’una solució ràpida per a qualsevol dèficit energètic o físic. Davant d’aquest escenari, és fàcil caure en la temptació de buscar una pastilla màgica que acceleri els nostres resultats o compensi els nostres hàbits més relaxats. Però, realment funcionen aquests suplements que omplen els prestatges de supermercats i botigues especialitzades?
La veritat és que molts de nosaltres posem massa expectatives en aquests productes, creient que són la clau per transformar el nostre cos o millorar la nostra salut de manera espectacular. Això ens pot portar a gastar una fortuna en alguna cosa que, en el millor dels casos, amb prou feines farà efecte. (Sí, a nosaltres també ens han venut la moto alguna vegada.)
El nutricionista Aitor Sánchez, una veu de referència en el món de la nutrició, ho deixa claríssim:
Aquesta afirmació desmunta la idea que una càpsula pot substituir una dieta equilibrada o contrarestar els efectes d’una alimentació poc saludable, subratllant el pilar fonamental del nostre benestar.
«L’efecte dels suplements és molt més discret que el de l’alimentació».
Aitor Sánchez insisteix que, tret de casos mèdicament justificats i sota prescripció d’un professional sanitari, els suplements no són imprescindibles. Ens recorda que el veritable pilar de la nostra salut i rendiment és el que posem al plat cada dia. No es tracta de buscar dreceres, sinó de construir una base sòlida amb aliments de veritat.
Un dels errors més comuns és pensar que “bo, mal no em farà”. Sánchez alerta que aquesta idea és perillosa, ja que si un suplement ens fa menjar pitjor, pot ser contraproduent. La sensació de “ja prenc el que necessito” pot justificar males decisions alimentàries, fent que el nostre cos es ressenti a la llarga i el nostre pressupost, per cert, també.
La cara oculta del negoci dels suplements
El nutricionista no dubta a assenyalar que hi ha un negoci enorme darrere la indústria dels suplements. Cada any, les empreses facturen xifres astronòmiques, i els seus productes han passat de les botigues especialitzades als supermercats i fins i tot a les botigues de roba. Això ens demostra l’abast i la pressió de màrqueting que hi ha darrere.
Aquesta expansió massiva fa que cada vegada sigui més difícil discernir què és realment útil i què és pura estratègia comercial. La informació abunda, però no sempre és de qualitat, i la temptació de seguir les tendències virals és massa gran.
Aitor Sánchez distingeix tres categories clares de suplements. En primer lloc, hi ha els que són prescrits per professionals de la salut i tenen un sentit mèdic, com en casos de deficiències demostrades. Després, hi ha els que “poden ajudar, però cal veure-ho”, la utilitat dels quals és dubtosa o només aplicable en contextos molt específics. I finalment, i aquesta és la part alarmant, hi ha aquells que són directament un engany.
Atletes professionals vs. el dia a dia: no tot val
Una altra confusió habitual sorgeix de veure els suplements que consumeixen els atletes d’elit. Sánchez subratlla que un esportista professional pot necessitar certs suplements per al seu rendiment extrem, però això no significa que un ciutadà del carrer que juga a pàdel un cop per setmana també els hagi de prendre. És tirar els diners a la brossa (i el nostre pressupost, una altra vegada, en patirà les conseqüències).
Pensem, per exemple, en el col·lagen, un suplement molt popular. Aitor Sánchez aclareix que no és millor que altres proteïnes, de fet, és fins i tot menys completa. Moltes vegades, els suplements són simplement més cars per tenir una millor propaganda, no per la seva eficàcia superior. Quantes vegades hem comprat alguna cosa només per la seva etiqueta o per una campanya publicitària enganyosa?
El mateix passa amb el magnesi. Si escoltem que algú el pren i nosaltres també ens hi sumem sense saber si realment ens fa falta, potser estem malgastant els recursos del nostre cos i els nostres estalvis. La clau és la individualització: el que és bo per a una persona, potser no ho és per a tu. Sempre hem de preguntar-nos el “per què” i el “per a què” abans de comprar res.
El meu consell: Abans de gastar un euro en suplements, revisa la teva dieta. Moltes vegades, la solució ja la tens a la nevera o a la fruita i verdura de temporada. El veritable superaliment ets tu, ben alimentada.
La teva alimentació, el teu veritable superpoder
La conclusió és clara: si la teva dieta és equilibrada, rica en productes naturals, de temporada i de proximitat, probablement ja tens tots els nutrients necessaris. Un suplement no és un substitut d’una mala alimentació ni farà miracles. És una eina de suport, no una solució universal ni el veritable secret per a la salut.
En un mercat saturat de falses promeses i campanyes de màrqueting agressives, entendre aquesta realitat és un estalvi definitiu per a la nostra butxaca i una inversió invaluable en la nostra salut real. Abans de comprar cap pot, fem-nos una pregunta senzilla: realment ho necessito, o estic caient en una tendència?